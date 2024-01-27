«كتلة الحوار» ينظم جلسة نقاشية حول تمكين الشباب وتوعيتهم سياسيا

نظّم اتحاد الشباب بكتلة الحوار جلسة نقاشية تحت عنوان «الشباب والحوار الوطني»، وذلك بحضور أعضاء لجنة المتطوعين والكيانات الشبابية، وعدد كبير من الأحزاب السياسية.

وبدأت الجلسة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء فلسطين، إذ عبر المشاركون عن دعمهم ومساندتهم للقضية الفلسطينية، واتفق الحاضرون في الجلسة الأولي الخاصة بالمحور السياسي على ضرورة تربية الطفل والنشء علي الممارسة السياسية، وكذلك تعزيز المشاركة في المدارس وتعزيز المشاركة الطلابية في الشأن العام، وأن تكون هناك منصات شبابية لعمل توعية سياسية للشباب.

وطالب الحضور، بضرورة تكامل المناهج الدراسية وتعزيز روح التطوع لدي الشباب، خاصة أن هناك برامج ملموسة مقدمة للشباب.

وأكد أعضاء لجنة المتطوعين والكيانات الشبابية، أنّ الدولة مكنت الشباب بالفعل من خلال وجودهم في العديد من المواقع والمناصب، لكن من الضروري أيضا أن يكون هناك تأهيل وتدريب للشباب، بشكل مستمر.