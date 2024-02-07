«الإسكان» تعلن تدشين التجمع السادس في القاهرة الجديدة

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تدشين التجمع السادس في القاهرة الجديدة، والذي يقع جنوب طريق العين السخنة، ويهدف لربط القاهرة الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة والمحاور السريعة.

تدشين التجمع السادس بالقاهرة الجديدة

وذكرت وزارة الإسكان في بيان صادر عنها، أنّ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تابع مع المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أعمال الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بمنطقة الامتداد الجنوبي لمدينة القاهرة الجديدة بمساحة تقارب 16 ألف فدان.

وأوضح الجزار، أنّ الامتداد الجنوبي لمدينة القاهرة الجديدة يقع جنوب طريق العين السخنة القطامية، ويعتبر امتدادا ومتنفسا جديدا للمدينة، ويساهم في زيادة معدلات التنمية وتوفير العديد من فرص العمل، لافتاً إلى تخطيط تلك المنطقة «الامتداد الجنوبي» بشكل يضمن استيعاب مختلف الأنشطة «سكنية – خدمية - سياحية – تجارية - ترفيهية» وغير ذلك.

أعمال تنفيذ التجمع السادس بالقاهرة الجديدة

وأجرى المهندس عبدالرءوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، جولة بمواقع العمل بمنطقة الامتداد الجنوبي، على القائمين على الأعمال من مسؤولي الجهاز، ومسؤولي الشركات، موجّها بتكثيف الجهود للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في التوقيتات المحددة لها وطبقا للمعايير والاشتراطات الفنية المتفق عليها، أملا في جذب العديد من النشاطات الاستثمارية بالمنطقة.