انطلاق الفصل الدراسي الثاني في كلية اللاهوت الأسقفية غدا

تبدأ كلية اللاهوت الأسقفية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023-2024 في الإسكندرية من 15 إلى 17 من شهر فبراير، وفي القاهرة يبدأ 22 إلى 24 من شهر فبراير، وفي المنيا يبدأ لقاءاتهُ 29 من شهر فبراير.

كلية اللاهوت الأسقفية

تهدف كلية اللاهوت إلى تدريب الخدام المرشحين لأن يكونوا قساوسة من أجل خدمة الكنيسة، بالإضافة لكونها كيان تعليمي للتدريب اللاهوتي متعدد الجنسيات والمواقع والمستويات تابع لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، متخذًا الاسم العريق لمدرسة لاهوت الإسكندرية لإحياء التسمية الأصلية للتعليم المسيحي في البطريركية الأولى بإفريقيا.

شروط الالتحاق بالكلية

وضعت الكلية عدة شروط للالتحاق قبل بداية العام الدراسي أهمها: المعيار الروحي، إذ ينبغي على مقدم الطلب أن يكون قادرًا على إظهار الالتزام الروحي، بالإضافة إلى المعيار الأكاديمي الذي يتمثل في المهارات اللاهوتية في الكتابة والمناقشة الشفهية من أجل مواصلة الدراسة وأن يتمتع المتقدم بالمعايير الخدمية مثل مواهب القيادة، والتعليم، والإعداد، والرعاية.

جدير بالذكر أنَّ كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام 2005، إذ تشمل المنظومة التعليمية للكلية على 3 مستويات إذ يتضمن المستوى الأول كلية اللاهوت المركزية للإقليم تحت مسمى «القديس أثناسيوس» بمحافظة القاهرة والإسكندرية، كما يضم المستوى الثاني كليات الأبروشيات تحت مسمى القديس كبريانوس اللاهوت بتونس، وكلية القديس فرومنتيوس في جامبيلا بإثيوبيا، وذلك بالإضافة للمستوى الثالث حيث يشمل مركز المنيا للدراسات اللاهوتية ومعهد جبال النوبة للدراسات الكتابية بالقاهرة.