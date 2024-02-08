حزب المستقلين الجدد: الرئيس السيسي يتدخل في الوقت المناسب لرفع العبء عن المواطن

أشاد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، بحزمة القرارات التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بإطلاقها لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة، وهذا ليس بجديد على القيادة السياسية والدولة المصرية، لافتاً إلى أنَّ برامج الحماية الاجتماعية بدأت الدولة في تبنيها منذ عام 2015 لاحساسها بالمواطنين.

وأضاف «عناني»، في مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ شعور الرئيس السيسي بأنَّ هناك تحديات وأعباء اقتصادية في ظل الأزمة العالمية والتوتر الإقليمي، دفعه للتوجيه بإطلاق حزم جديدة من الحماية الاجتماعية، قائلاً: «الظروف المحيطة بمصر جغرافياً ألقت أعباء جديدة على اقتصادها ولكن الرئيس السيسي يتدخل في التوقيت الحاسم في محاولة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين».

وتابع رئيس حزب المستقلين الجدد: «نشيد بخطوة الرئيس السيسي لـ التخفيف عن المواطن، والحماية الاجتماعية معناها اتخاذ مجموعة من التدابير الاقتصادية والبيئية والاجتماعية يتم من خلالها استهداف الفئات الأكثر استحقاقاً».

واستطرد: «حزم القرارات الأخيرة من شأنها التخفيف عن الأفراد والأسر، ودائما الدولة تفعل ذلك، ونراها تدعم إطعام ما يقرب من 13 مليون طفل في المدارس من خلال تقديم وجبات».