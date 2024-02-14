«اللعبة» أغنية جديدة للمطربة غالية في عيد الحب

طرحت المطربة السورية غالية، على موقع اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو، تزامنا مع عيد الحب، فيديو كليب أغنيتها الجديدة بعنوان اللعبة، وتدور فكرتها في إطار رومانسي حول فتاة تشعر بحالة حب، مع شخص ولكنها تقع في حيرة من أمرها، بسبب عدم صدقه تجاهها، فتقرر تحديد مصيرها سواء بالاعتراف الكامل، أو الانسحاب.

صناع أغنية اللعبة

أغنية اللعبة التي تم طرحها في عيد الحب، من كلمات وألحان المطربة غالية، وتوزيع موسيقى آلن أبى سليمان، ومن إخراج دانيال وهبى، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

كلمات الأغنية

وكانت غالية قدأعلنت عن طرحها لأغنية اللعبة عبر صفحاتها الخاصة، بمواقع التواصل الإجتماعىية، ومن كلمات الأغنية:

كل مرة بخسر

بعيد الكًرة

الغلطة بتتكرر كل مرة

اللعبة بتصعب أكتر

هل مرة مش رح أقبل أخسر

يا بدك ياني وأنا بدي ياك

يا تتركني ونساني وبكفي بلاك

قلبي شو بيكره هيدي لعبة

شو بيكره بيخسر

بس مش رح يخسر

اعتذرتله لـ ها القلب شي مية مرة

وحلفتله هى أخر مرة

قلتله رح اتغير رح صير حرة