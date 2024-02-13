مصر وتركيا.. شراكة اقتصادية متعمقة واستثمارات مستقبلية

سلّط المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الضوء على التعاون الاقتصادي الموسع بين مصر وتركيا في ظل علاقات وثيقة على المستوى الثقافي والاقتصادي والتاريخي.

بداية التمثيل الدبلوماسي

وبدأ التمثيل الدبلوماسي بين البلدين عام 1925 على مستوى القائم بالأعمال، ثم رفعه إلى مستوى السفراء في عام 1948، ووافقت القاهرة على طلب انضمام تركيا إلى مجموعة الثمانية الإسلامية، كما حرصت على تقديم دعم طبي وإنساني وغذائي لتركيا عند وقوع زلزال «أرزنجان».

مصر أكبر شريك تجاري لتركيا

وتعد مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية، حيث وصلت الصادرات المصرية إلى تركيا خلال عام 2023 إلى 2 مليار و943 مليون دولار أمريكي، وسجل حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2022 نحو 7,1 مليار دولار، وضم «المنتدى االقتصادي التركي العربي» في إسطنبول لقاءات موسعة بين وزيري مالية البلدين.

اتفاقية التجارة الحرة

ووقعت مصر وتركيا اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة عام 2005، والتي عملت على إزالة القيود المفروضة على تجارة السلع بما في ذلك المنتجات الزراعية، وخلق بيئة مناسبة لجذب مزيد من الاستثمارات وتوفير منافسة تجارية عادلة بين الدولتين وتسهيل الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، كما أنّ اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وإفريقيا مثل اتفاقية الكوميسا تسهل وصول المستثمرين الأتراك إلى إفريقيا.

استهداف زيادة التبادل

وتستهدف مصر وتركيا خلال السنوات الخمس المقبلة، النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليارات إلى 10 مليارات دولار مع إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة.