عضو بـ«النواب»: إرسال 100 طن سلع غذائية إلى غزة دليل على دور «الأوقاف» لدعم الأشقاء

أكد أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أنّ مصر بجميع مؤسساتها كانت ولا تزال وستظل تقدم كل الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين لتخفيف معاناتهم بسبب الاعتداءات الوحشية والمجازر البشرية التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

الاهتمام بالقضية الفلسطينية

وقال أباظة في بيان له أصدره اليوم إنّ مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دفاعها عن الأشقاء الفلسطينيين، أكدت للعالم كله أنّ مصر تعتبر القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها بجميع مؤسساتها وشعبها العظيم.

وأشار إلى أنّه على سبيل المثال لا الحصر فإنّه يكفي مصر شرفًا أنّها في إطار جهودها لمساعدة أهالي غزة فإنّ وزارة الأوقاف قررت تقديم دفعة مساعدات إضافية جديدة لأهالي غزة عبارة عن «100 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام» يتم إرسالها عاجلًا قبل بداية شهر رمضان 1445هــ؛ ليصل إجمالي ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالي غزة 70 طنًا من لحوم الإطعام، و320 طنًا من السلع الغذائية، فضلًا عن 30 مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة تحيا مصر، و60 مليون جنيه تم تقديمها في صورة سلع غذائية سابقًا؛ ليصل إجمالي ما قدمته الأوقاف لأهالي غزة من مساعدات عينية أكثر من 110 ملايين جنيه في صورة مساعدات غذائية.

دور وزارة الأوقاف في دعم غزة

وأعلن أباظة تأييده التام والمطلق لتأكيد وزارة الأوقاف أنّ العمل على وقف العدوان على غزة وعلى الشعب الفلسطيني بصفة عامة وتقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية التي تفي بالاحتياجات الأساسية لأهل غزة يجب أن يحظى بأولوية دولية لدى كل أصحاب الضمائر الحية وجميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية، باعتبار هذا وذاك مطلبًا ملحًا لإنقاذ أهل غزة، وتوفير ما يمكن أن ينقذهم من حرب الإبادة والتجويع التي يتعرضون لها، متسائلًا: «أين المجتمع الدولي وأين البرلمان الأوروبي وأين منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية مما يحدث من اعتداءات ومجازر بشعة وإبادة جماعية من جيش الاحتلال للشعب الفلسطيني الأعزل منذ 7 أكتوبر العام الماضي».

ووجّه أباظة، تحية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على استمرار دعم ومساندة الأوقاف للأشقاء الفلسطينيين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، مطالبًا مؤسسات العالم أن تأخذ من النموذج المصري المثل والقدوة في دعم القضية.