«تحالف الأحزاب» يشيد بزيارة أردوغان إلى القاهرة: تأكيد لنجاح سياسة مصر الخارجية

ثمن تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبا سياسيا، زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة، ووصفها بأنها «تاريخية».

وأكد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفتح زراعيها لجميع الدول في إطار التزامها بالثوابت المصرية الأصيلة.

بدوره، رحب الكاتب الصحفي محمود نفادي المتحدث الإعلامي باسم تحالف الأحزاب المصرية، بهذه الزيارة، متمنيا أن تسفر عن نتائج إيجابية للعلاقات الثنائية بين البلدين على مستوى القيادتين والشعبين والحكومتين، وأيضا لصالح المنطقة والاستقرار في الشرق الأوسط.