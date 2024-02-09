«تحالف الأحزاب»: دعم الصُّناع والمزارعين من ركائز المرحلة

طرح تحالف الأحزاب المصرية أفكاراً للنهوض بالصناعة والزراعة فى ظل التحديات الحالية وعلاج مشكلاتها، للوصول إلى تصدير 100 مليار دولار من المنتجات إلى دول العالم، ووضع حلول للتحديات التى ستواجه ذلك من جودة وسعر للقدرة على المنافسة.

وقال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام التحالف، إن تفكير التحالف والحزب يشمل أن يكون للمزارع مصنع صغير يوظف فيه مجموعة من العمال لإخراج منتج خاص به، على سبيل المثال البرتقال الذى يتم تصديره ثمرة أو عصائر، خاصة أن الفرق بينهما نحو 1500 جنيه فى الطن، وسيتم وضع هذه المقترحات على طاولة الحوار الوطنى، منوهاً بأن 100 مليار دولار صادرات ودعم الصُناع والمزارعين من ركائز المرحلة المقبلة للاقتصاد.

وأكد «مطر» أن الرئيس السيسى، دائماً ما يشعر بالمواطن والظروف التى تمر بها الدولة، ولديه رؤية وبُعد نظر، وفى الوقت ذاته يسعى دائماً إلى النهوض بمستوى المواطن سواء الاقتصادى أو الاجتماعى أو السياسى، وشعوره بالنسبة للمحور الاقتصادى وانعكاساته على المواطن، ودعوته لذلك دليل على أنه أب يعلم جيداً احتياجات أبنائه وأهله من المصريين، لذلك فإن الحزب تلقى دعوة المرحلة الثانية من الحوار الوطنى بسعادة، وتأكيد أنه معه دائماً.

ويرى رئيس حزب إرادة جيل أن المرحلة الثانية تستطيع الخروج بحلول للأزمات الاقتصادية الحالية، خاصة أنه لا توجد رفاهية للوقت، لذلك يجب الإسراع فى بدء الجلسات بوتيرة أسرع من المرحلة الأولى وبشكل مكثف وسريع وبحضور المسئولين وتوفير المعلومات؛ للخروج بمقترح نتمنى أن يكون صادراً بقرار من الرئيس لسرعة الإنجاز، سواء كان فى تشريع أو أى مستجد للنهوض بالصناعة والزراعة.

«مهني»: تشغيل المناطق الصناعية يوفر فرص عمل

وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، إن الحزب يدرس تقديم مقترحات لتنشيط الحياة الاقتصادية بالاستفادة بمقدرات وثروات الوطن، والاعتماد على الناتج المحلى، تزامناً مع رؤية القيادة السياسية نحو الاستفادة من الثروات الطبيعية. وأشار إلى أن هناك عدداً من المناطق الصناعية التى تم تدشينها فى العصور السابقة، وتحتاج لبعض الخدمات لتشغيلها ما يوفر فرص عمل كثيرة، ويعود بالنفع للوطن، لافتاً إلى أنَّ ورقة العمل تتضمن كيفية الاستفادة من عضوية مصر لـ«تجمع بريكس» والتبادل التجارى، وكذلك فتح قنوات اتصال ما ينعش الحياة الاقتصادية، موضحاً أن مصر وضعت البنية التحتية للاستثمار والاقتصاد ما يتطلب الاستفادة منها حالياً والعبور من الأزمة.

فيما قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن مواجهة الأزمة الاقتصادية تتطلب أفكاراً غير نمطية للخروج منها، داعياً إلى بذل المزيد من الجهد وتكثيف النشاط فى الفترة المقبلة، والحرص على العمل بشكل متخصص كلٌ فى ملف، مكلفاً بإعطاء أولوية عاجلة وقصوى على مدار فبراير ومارس هذا العام للملف الاقتصادى وحده، ومحاولة عقد ورش وحلقات نقاشية للوصول إلى أفكار عملية يتم تجميعها فى ورقة سياسات حزبية.