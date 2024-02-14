أسامة ربيع: نتواصل مع عملاء قناة السويس لتخفيف أثر الأزمات العالمية

بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم، التعاون المشترك مع سورين توفت الرئيس التنفيذي لمجموعة «MSC»، ورافاييل بورزيو مدير شبكة العمليات بالمجموعة.

وقال ربيع، إنّ قناة السويس حريصة على التشاور المستمر مع عملائها، والتنسيق المباشر للوقوف على آليات عمل مشتركة يمكن معها تقليل تأثيرات الأزمة الراهنة التي تفرض مزيدًا من التحديات على حركة التجارة العابرة للقناة وسلاسل الإمداد العالمية.

سورين توفت: سنعود لقناة السويس مع استقرار الأوضاع

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC، استعداد المجموعة للعودة مرة أخرى للعبور من قناة السويس، فور استقرار الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر وباب المندب.

وأضاف خلال لقائه بـ الفريق أسامة ربيع، أنّ الوضع الراهن في منطقة البحر الأحمر أصبح معقدًا للغاية، ويفرض مزيدًا من المخاوف الأمنية بشأن سلامة الطواقم والبحارة والسفن العابرة، في ظل تعرض بعض السفن التابعة للمجموعة لبعض الهجمات خلال عبورها من باب المندب.

وأعرب رئيس الشركة، عن تقديره للتنسيق المشترك مع هيئة قناة السويس في محاولة لتخطي التحديات التي يفرضها الوضع الراهن في منطقة البحر الأحمر، الذي ينعكس سلبًا على سلاسل الإمداد العالمية في ظل تأخر وصول البضائع والسلع نتيجة زيادة فترات الإبحار.