سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 14-2-2024 في الأسواق والمحال التجارية

أعلنت بوابة الأسعارالمحلية والعالمية لمجلس الوزاراء، أنّ سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 14-2-2024 بلغ نحو 29 جنيهًا للمستهلك في الأسواق والمحلات التي تقوم بدورها بتحديد عدد 2 كيلو سكر لكل أسرة، أثناء عملية الشراء في المرة الواحدة، وذلك حتى يستفيد الجميع من السلع المدعومة من قبل الحكومة.

وتستعرض «الوطن» سعر كيلو السكر وبعض السلع الأخرى اليوم الأربعاء، حسب آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء على النحو التالي:

أسعار السلع الغذائية اليوم

سعر كيلو السكر29 جنيهًا.

سعر كيلو الزيت 34 جنيهًا.

سعر الفراخ المجمدة 105 جنيهات.

سعر علبة السمنة 95 جنيهًا.

كيس المكرونة 1 كيلو بسعر 17.60 جنيه.

الأرز 20 جنيهًا.

كيلو العدس الأصفر بسعر 39.50 جنيه.

علبة جبنة عبور لاند نصف كيلو 31 جنيهًا.

سعر كيلو فول مستورد 20 جنيهًا.

علبة جبنة دومتي نصف كيلو 26 جنيهًا.

سعر كيلو الأرز المعبأ 35 جنيها.

سعر كيلو الفول المعبأ 57 جنيها.

سعر كيلو الدقيق المعبأ 30 جنيها.

سعر لتر زيت عباد الشمس «أصناف متنوعة» 98 جنيها.

سعر كيلو المكرونة المعبأ 30 جنيها.

سعر كيلو العدس المعبأ «صحيح» 73 جنيها.

-سعر كيلو الشاي 239 جنيها.

سعر البيض البلدي «بيضة واحدة» 6 جنيهات.

البيض «كرتونة» 156 جنيها.

البيض الأبيض «بيضة واحدة» 5.70 جنيه.