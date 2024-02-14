رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 14-2-2024 في الأسواق والمحال التجارية

كتب:

شوشة عبدالواحد
02:58 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
سعر السكر

سعر السكر

أعلنت بوابة الأسعارالمحلية والعالمية لمجلس الوزاراء، أنّ سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 14-2-2024 بلغ نحو 29 جنيهًا للمستهلك في الأسواق والمحلات التي تقوم بدورها بتحديد عدد 2 كيلو سكر لكل أسرة، أثناء عملية الشراء في المرة الواحدة، وذلك حتى يستفيد الجميع من السلع المدعومة من قبل الحكومة.

وتستعرض «الوطن» سعر كيلو السكر وبعض السلع الأخرى اليوم الأربعاء، حسب آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء على النحو التالي:

أسعار السلع الغذائية اليوم

سعر كيلو السكر29 جنيهًا.

سعر كيلو الزيت 34 جنيهًا. 

سعر الفراخ المجمدة 105 جنيهات.

سعر علبة السمنة  95 جنيهًا.

كيس المكرونة 1 كيلو بسعر 17.60 جنيه.

الأرز 20 جنيهًا.

 كيلو العدس الأصفر بسعر 39.50 جنيه.

علبة جبنة عبور لاند نصف كيلو 31 جنيهًا.

سعر كيلو فول مستورد 20 جنيهًا.

علبة جبنة دومتي نصف كيلو 26 جنيهًا.

 سعر كيلو الأرز المعبأ 35 جنيها.

 سعر كيلو الفول المعبأ 57 جنيها.

سعر كيلو الدقيق المعبأ 30 جنيها.

سعر لتر زيت عباد الشمس «أصناف متنوعة» 98 جنيها.

سعر كيلو المكرونة المعبأ 30 جنيها.

سعر كيلو العدس المعبأ «صحيح» 73 جنيها. 

-سعر كيلو الشاي 239 جنيها.

سعر البيض البلدي «بيضة واحدة» 6 جنيهات.

البيض «كرتونة» 156 جنيها.

البيض الأبيض «بيضة واحدة» 5.70 جنيه.

 

اقرأ المزيد:

عاجل.. بطاقات تموينية مستجدة لهذه الفئات.. وزارة التموين تكشف التفاصيل

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 9-2-2024 في الأسواق والمحلات

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 30-1-2024

جنيهان تراجعا في سعر كيلو السكر المعبأ اليوم.. اعرف وصل كام؟

‎سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 21-11-2023.. اعرف التفاصيل

بعد تطبيق مبادرة الحكومة.. تراجع ملحوظ في سعر كيلو السكر اليوم الأحد
بقلم شوشة عبدالواحد