حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار السكر في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين، وذلك لضبط السوق المحلي وسد احتياجات المواطنين.

أسعار السكر في المجمعات ومنافذ التموين

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» أسعار السكر في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين.

الأسعار التي حددتها وزارة التموين

وحسب الأسعار التي حددتها وزارة التموين، يكون سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية للمواطنين 27 جنيهًا فقط، وفي حالة زيادة السعر لدي التجار يجب على المواطنين الاتصال على الخط الساخن لجهاز حماية المُستهلك: 19588.

وتكون الأسعار المُحددة للسكر في منافذ التموين 12.5 جنيه للكيلو، وحسب تقرير صادر عن الوزارة فإن المخزون الخاص بالسلع الأساسية آمن ويكفي لمدة أكثر من 4 شهور، والاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لمدة 5 أشهر.

ويكون نصيب الفرد للسكر من على بطاقات التموين كيلو سكر لكل فرد، وبحد أقصى 6 كيلو جرامات سكر على البطاقة الواحدة، وتستهدف الوزارة خلال موسم حصاد القصب الحالي أن تستلم 7 ملايين طن قصب هذا العام لإنتاج 700 ألف طن سكر.