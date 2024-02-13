سعر السكر في معارض أهلا رمضان 2024.. تنطلق 15 فبراير

كشف مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن انتهاء الوزارة من تحديد سعر السكر داخل معارض أهلا رمضان 2024 مع اقتراب موعد افتتاحها، والذي حددته الوزارة 15 فبراير الجاري.

27 جنيها سعر السكر في معارض أهلا رمضان 2024

وقال المصدر، إن سعر السكر لن يتجاوز 27 جنيها داخل سرادقات معارض أهلا رمضان 2024، حيث سيتم ضخ كميات كبيرة لجميع مديريات التموين في محافظات الجمهورية على مدار شهر رمضان الفضيل لضمان الاكتفاء الذاتي وحصول كل المواطنين على الكميات التي يحتاجون إليها خلال الشهر الكريم.

حملات رقابية لتطبيق سعر السكر دخل معارض أهلا رمضان 2024

وضمن استعداد الوزارة لانطلاق معارض أهلا رمضان، وجّه الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بتيسير الإجراءات على العارضين والمواطنين، وتوضيح الأسعار للجميع، مع تشديد الحملات الرقابية والمتابعة على المعارض لضمان وصول السلع للمواطن بالأسعار التي أعلنت عنها وحددتها وزارة التموين، بالاتفاق مع الشركات العارضة في معارض أهلا رمضان.

ووفقا لبيان وزارة التموين؛ فإن أسعار السلع خلال فترة إقامة المعارض بداية من يوم الخميس المقبل وحتى نهاية شهر رمضان ستكون على النحو التالي:

1- الفراخ المجمدة بسعر 105 جنيهات.

2- الزيت بسعر 34 جنيهًا.

3-السكر بسعر 27 جنيهًا.

4- علبة السمنة بسعر 95 جنيهًا.

5- كيس المكرونة 1 كيلو بسعر 17.60 جنيه.

6- الأرز 20 جنيهًا.

7- كيلو العدس الأصفر بسعر 39.50 جنيه.

8- علبة جبنة عبور لاند نصف كيلو 31 جنيهًا.

9- سعر كيلو فول مستورد 20 جنيهًا.

10- علبة جبنة دومتي نصف كيلو 26 جنيهًا.