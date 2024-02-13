سلع شنط معارض أهلا رمضان.. السكر يتوافر بكميات كبيرة حر وتمويني

ينتظر المواطنون إقامة معارض أهلا رمضان خلال الأيام القليلة المقبلة، نظرًا لارتفاع الأسعار بالأسواق، لشراء السلع بأسعار مخفضة، وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية موعد معارض أهلًا رمضان، مشيرة إلى أنها ستبدأ منتصف الشهر الجاري بحد أدنى 3 معارض بكل محافظة، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة ومنافذ جمعيتي.

سلع شنط معارض أهلا رمضان

وتشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين في معارض أهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها و146 شادرا كما تقوم بطرح شنطة أهلا رمضان من 6 إلى 10 أصناف حسب الطلب، وتشمل السكر والأرز والزيت والمكرونة والشاي والصلصة والفول والعدس والبلح والمسلي النباتي.

كوبونات الشراء وسلع معارض أهلا رمضان

وتطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية الآتية:

- 8200 طن لحوم طازجة.

- 2000 طن لحوم مجمدة.

- 2500 طن دواجن مجمدة.

- 17 ألف طن زيت طعام.

- 30 ألف طن أرز.

- أكثر من 10 آلاف طن مكرونة.

- طرح 55 ألف طن سكر حر و65 ألف طن سكر تمويني.

- طرح 43 الف طن زيت تمويني.

- طرح 25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف.

أماكن معارض رمضان بالقاهرة

معرض أهلا رمضان بمنطقة أثر النبي في مصر القديمة.

معرض أهلا رمضان ميدان الباشا بمصر القديمة.

معرض أهلا رمضان في حي البساتين.

معرض أهلا رمضان بالمنيل في مصر القديمة.

معارض منفذ أهلا رمضان في المعصرة والتبين.

معارض أهلا رمضان بشارع حسن المأمون بمدينة نصر.

معارض أهلا رمضان بحي الموسكي.

معرض أهلا رمضان في زهراء المعادي.

معرض أهلا رمضان بميدان العرب بالمعادي.

معرض أهلا رمضان بميدان الحرية بالمعادي.

مرض أهلا رمضان شارع 9 بالمقطم.