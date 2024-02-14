فتح باب التنازلات والطعون لانتخابات رابطة المحررين الرياضيين بـ«الصحفيين» السبت

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين، أنها تلقت في اليوم الأخير لغلق باب الترشيح طلبات الزميل محمد يحيي يوسف «الأخبار» على منصب الرئيس، والزميلين أحمد إسماعيل «أخبار اليوم» وأسامة دعبس «الدستور» على منصب نائب الرئيس، والزميلين إيهاب الجنيدى «المصرى اليوم» وأحمد الأحمر «الجمهورية» على منصب أمين الصندوق.

المرشحون على عضوية المكتب التنفيذي

وأوضحت أن المرشحين على منصب عضوية المكتب التنفيذى للرابطة هم الزملاء: أحمد الهوارى جريدة الفجر، وريهام بكير جريدة الشارع، وعادل عبد الصبور جريدة العمال، ومحمد إبراهيم ومحمد القاضي من جريدة الجمهورية، ومحمد غبن من الدستور، ومحمود المخبزي من الأخبار، ومصطفى عبده من الديار، ونادر عبد الباقي من النبأ، وهاني عبد الصبور من جريدة المصريون، وياسر تهامي من جريدة الأمة.

يذكر أنه منذ فتح باب الترشح تلقت النقابة طلبات الزملاء المرشحين على منصب رئيس الرابطة حسن خلف الله من الأهرام، وعلى منصب نائب الرئيس إبراهيم مدكور جريدة أخبار اليوم، وعمر يحيى عبد الرحيم من موقع اليوم السابع، وعلى منصب أمين الصندوق إيهاب شعبان من الجمهورية، وعلى منصب عضوية المكتب التنفيذى عبير عبد الواحد صوت الأمة، وهشام أبو حديد من المصرى اليوم، ومحمد تركي الإذاعة والتليفزيون، ومحمود عبد السميع من الأهرام، وأحمد الجيوشي من السوق العربية، وأحمد محمدي من العربي، وخالد عامر من الشروق، ومحمد صلاح صحفي حر، وعبد الحميد فراج من الفجر، ووليد ماهر من اليوم السابع.

فتح باب الطعون والتنازلات

يفتح باب الطعون، والتنازلات لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من السبت 17 حتى الاثنين 19 فبراير 2024، وتعلن في الواحدة من بعد ظهر اليوم الأخير الكشوف النهائية للمرشحين، وأعضاء الرابطة، الذين لهم حق التصويت، وهم المسددون لاشتراك النقابة.

اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة الناقد الرياضى شوقى حامد، وتضم فى عضويتها الناقد الرياضى الدكتور طارق الأدور، والناقد الرياضى خالد عبد المنعم، وعضو مجلس النقابة رئيس لجنة المتابعة حسين الزناتى، وعضو مجلس النقابة المشرف على الشعب والروابط محمود كامل.