غلق مزلقان دير مواس البحري في المنيا لمدة 24 ساعة غدا

أعلنت محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، غلق مزلقان دير مواس البحري رقم 66، اعتبارًا من غد الخميس لمدة 24 ساعة، من السابعة صباحًا حتى السابعة من صباح اليوم التالي.

أعمال تطوير شاملة و إنشاء حواجز جديدة

و أوضح بيان أصدرته محافظة المنيا أنه سيجري غلق المزلقان للقيام بأعمال تطوير شاملة و إنشاء حواجز جديدة و تحسين الإضاءة و تركيب إنذار للسيارات والمشاة، وذلك بهدف التأمين ومنع وقوع أي حوادث.

وأضاف البيان، أن الطرق البديلة التي يمكن استخدامها أثناء غلق المزلقان هي كوبري دير مواس القبلي رقم 67.

الالتزام بتعليمات رجال المرور

و ناشدت المحافظة الالتزام بتعليمات رجال المرور و استخدام الطرق البديلة حفاظا علي سلامتهم ، إذ يعد اغلاق مزلقان دير مواس البحري خطوة مهمة في اطار حرص الدولة على تأمين مزلقانات السكك الحديدية ومنع وقوع أي حوادث، كما أن أعمال التطوير التي ستنفذ ستساهم في تحسين السلامة المرورية بالمنطقة.