«النقل»: تنفيذ 32 كوبرى أعلى مزلقانات السكك الحديدية الأكثر خطورة

أعلنت وزارة النقل، خطة إلغاء التقاطعات السطحية للطرق على خطوط السكة الحديد وتنفيذ 32 كوبري أعلى المزلقانات الأكثر خطورة لحل الاختناقات المرورية عند مواقع هذه المزلقانات والحد من الحوادث، موضحة أنه ضمن هذه الكباري كوبري أعلى مزلقان أبوحمص.

تطوير منظومة السكك الحديدية

أوضحت وزارة النقل في تقرير لها، أن هذه الخطة يجري تنفيذها وفق جداول زمنية محددة ووفق المواصفات والمعايير العالمية، في إطار تطوير منظومة السكك الحديدية التي تشتمل على تطوير الخطوط ونوعية القطارات الموجودة على القضبان، فضلاً عن إضافة نوعيات جديدة من القطارات.

أكدت الوزارة، أن هذه الكباري تسهل حركة المواطنين وتختصر الوقت، فضلاً عن كونها تؤدي إلى خفض الحوادث بدرجة كبيرة للغاية، مشددة على المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات عبور مزلقانات السكك الحديدية الموجودة حالياً.

خبير يعلق على إنشاء كباري أعلى المزلقانات

أشاد الدكتور عبد الله أبوخضرة أستاذ الطرق والنقل، بهذه الخطة، موضحاً لـ«الوطن»، أنها تأتي بالتزامن مع حرص الدولة المصرية على تطوير مرفق السكك الحديدية المرفق الحيوي، مؤكداً أن إنشاء الكباري بأيادٍ مصرية خالصة، الأمر الذي يوفر آلاف من فرص العمل، فضلاً عن مزايا تشغيل الكباري الاقتصادية في تسهيل الحركة واختصار الوقت.