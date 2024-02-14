أطفال أتوبيس الفن الجميل في زيارة لقصر محمد علي بالمنيل

نظم أتوبيس الفن الجميل زيارة ميدانية إلى قصر محمد علي بالمنيل، لعدد من الأطفال من رواد قصر ثقافة عين حلوان، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة.

أتوبيس الفن الجميل بهيئة قصور الثقافة

بدأت فعاليات أتوبيس الفن الجميل، بجولة بتفقدية داخل القصر وحديقته، للتعرف على أهم مشتملاته ومقتنياته الأثرية وقيمتها التاريخية.

تلى ذلك ورشة حكي تحدثت خلالها المدربة يمنى حسين عن تاريخ الإذاعة، ونشأة «ماركوني» مخترع الراديو، وبداية البث الإذاعي في مصر، احتفالا باليوم العالمي للإذاعة.

واختتمت الزيارة بورشة تصميم لوحات من وحي المكان باستخدام ألوان الباستيل للفنان مصطفى إسماعيل، عبّر خلالها الأطفال بأناملهم الصغيرة عن المحتوى الأثري الذي شاهدوه داخل أروقة القصر.

ثقافة الطفل

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة الدكتورة جيهان حسن، استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة للأطفال خلال شهر فبراير الحالي.