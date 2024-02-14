كيف احتفل نجوم الكرة بعيد الحب؟.. علي معلول الأغرب

تزامنا مع عيد الحب، الذي يوافق اليوم 14 فبراير، يحرص شركاء الحياة على الاحتفال، كل بطريقته الخاصة، بينما تتجه الأنظار نحو المشاهير ومتابعة طريقة احتفالهم بهذه المناسبة الرومانسية، وعلى رأسهم لاعبو كرة القدم.

عدد من اللاعبين المصريين حرصوا على تهنئة زوجاتهم بعيد الحب، وذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتحديدا موقع الصور الشهير «إنستجرام».

كيف احتفل نجوم الكرة بعيد الحب؟

ويستعرض «الوطن» كيف احتفل نجوم كرة القدم في مصر بعيد الحب، في السطور التالية:

إمام عاشور

حرص نجم الأهلي إمام عاشور الذي لم يكمل عامه الأول في عش الزوجية، على التعبير عن حبه لزوجته ياسمين محفوظ من خلال إعادة نشر صورة تجمعهما عبر خاصية «ستوري»، والتي كتبت له زوجته عليها تعليقا رومانسيا: «كل عيد حب وأنت سعيد، حبيبي الوحيد».

علي معلول

كان احتفال لاعب الأهلي ومنتخب تونس علي معلول هو الأكثر غرابة، بعدما وضع منشور عبر «ستوري» لشخص يكتب بـ«أحمر الشفاه» على مرآة السيارة كلمة «أحبك» باللغة الإنجليزية، بينما جاء التعليق على المقطع المصور: «في صباح عيد الحب، أريد أن أقول لكِ يا حبيب الروح كل صباح أنتِ شمسي التي تضيء حياتي»، لترد زوجته: «أنا أحبك أكثر».

ميدو يحتفي بعيد الحب مع زوجته عبر انستجرام

أحمد حسام ميدو حرص أيضا على الاحتفال بنفس الطريقة، من خلال إعادة نشر «ستوري» لصورة تجمعه بزوجته يسرا الليثي، والتي علقت عليها: «بحبك يا ميدو».

محمد صبحي

نور زوجة محمد صبحي حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، حرصت أيضا على الاحتفاء بعيد الحب، من خلال نشر صورة تجمعها بزوجها ونجلها من إحدى المناسبات.