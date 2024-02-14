أغرب وقت للانفصال.. شيري عادل في عيد الحب وياسمين عبدالعزيز يوم ميلادها

دائمًا تحظى حياة المشاهير والنجوم باهتمام الجمهور ومتابعيهم، الذين يسعون طيلة الوقت لمعرفة آخر تطورات حياتهم ليس على المستوى الفني فقط ولكن كذلك على المستوى الشخصي، وخصوصًا العائلي، وبالتحديد ما يخص أخبار الزواج والانفصال.

وهناك قطاع كبير من النجوم على اقتناع تام بأن من حق جمهورهم معرفة مستجدات حياتهم وما يحدث بها، ومن ثم يأتي إعلان أخبار الارتباط والزفاف عبر منصات السوشيال ميديا ويستقبله المحيطين بسعادة كبيرة، وتأتي أخبار الانفصال لتسبب ألمًا وإزعاجًا لكل متابعيهم.

انفصال النجوم في أوقات غريبة

ومؤخرًا شهدت الساحة الفنية، إعلان بعض النجوم أخبار انفصالهم في أوقات غريبة خصوصًا التي تتميز بالبهجة مثل عيد الحب، عيد الميلاد، والحفلات الغنائية.

وتستعرض «الوطن» أبرز هذه النماذج خلال السطور التالية:

شيري عادل في عيد الحب

قبل ساعات قليلة من احتفال العالم بعيد الحب، أعلنت شيري عادل انفصالها عن الفنان طارق صبري بعد نحو عامين من الزواج، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وتأكيدها أنه سيظل بينهما كل الاحترام.

ياسمين عبدالعزيز في عيد ميلادها

في الوقت الذي تستقبل فيه ياسمين عبدالعزيز، التهاني بمناسبة عيد ميلادها يوم 16 يناير الماضي، فاجأت جمهورها ومتابعيها عبر انستجرام بإعلان خبر انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، وذلك بعد ساعات قليلة من تهنئة الأخير لها بعيد ميلادها عبر حسابه على السوشيال ميديا.

عبير نعمة تعلن انفصالها على المسرح

وفي 22 ديسمبر الماضي، توقفت المطربة عبير نعمة عن الغناء وهي على خشبة المسرح في إحدى حفلاتها؛ لتعلن لجمهورها انفصالها عن زوجها بعد زواج استمر لعدة سنوات.