أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الخميس بعد التراجع الأخير

استقرت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الخميس 15-2-2024، في السوق المحلية عقب تراجعها أمس بقيمة 3 جنيهات للكيلو، ليسجل السعر 87 جنيهًا، على أن يصل للمستهلك النهائي بسعر يتراوح بين 90 و100 جنيه.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 15-2-2024 في الأسواق، سواء البيضاء أو البلدي أو الحمراء.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وسجلت أسعار الدواجن البلدي اليوم 115 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 118 و125 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الحمراء

وجاءت أسعار الدواجن الساسو مستقرة «الحمراء» بـ107 جنيهات في المزارع، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 110 و120 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو البانيه بين 200 و220 جنيهًا، أمّا سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 200 و220 جنيهًا، والأوراك بين 90 و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكبدة 120 جنيهًا، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.