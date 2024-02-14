مصطفى عمار: موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية حاضر في دراما رمضان 2024

أكد الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن، أن الأعمال الدرامية التي تُعرض في الموسم الرمضاني 2024 هو رهان كبير من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمشاهدين المتحمسين للإنتاج في مصر، مشيرًا إلى أن هناك رسالة قوية من الشركة المتحدة والدراما المصرية أننا لا بد من أن يكون هناك عمل مسلسل «مليحة» الذي يتناول القضية الفلسطينية، وهو دور مصر الذي تقدمه دائمًا لشعورها بالوطن العربي لتخصص مسلسل بالكامل 15 حلقة عن القضية الفلسطينية.

«مليحة» يرصد جذور الصراع في فلسطين

تابع «عمار» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر قناة dmc، اليوم الأربعاء، الذي تقدمه كلا من الإعلامية جاسمين طه زكي، ورضوى حسن، أن المسلسل يرصد جذور الصراع في فلسطين، وموقف مصر مايحدث في القضية الفلسطينية منذ 75 عامًا منذ بداية القضية الفلسطينية وليست وليدة اللحظة.

أوضح رئيس تحرير جريدة الوطن أن العمل الدرامي مسلسل «مليحة» يراهن على نجاحه، هذا العمل من إخراج عمرو عرفة، وتأليف رشا عزت الجزار بطولة ميرفت أمين، وأشرف زكي، ودياب، وأمير المصري، وعلي الطيب، وحنان سليمان، ومرة أنور، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من نجوم فلسطين والوطن العربي في هذا العمل.