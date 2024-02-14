تكريم لطفي لبيب وأحمد عبد العزيز في ختام مهرجان الأقصر الأفريقي

انطلق منذ قليل، حفل ختام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية دورته الـ13 «دورة المخرج خيري بشارة»، بحضور الفنان محمود حميدة رئيس شرف المهرجان، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، ولفيف من الفنانين المصريين والعرب والأفارقة.

تكريم عدد كبير من الفنانين

وجرى تكريم الفنانة سحر رامي، وتكريم النجم أحمد عبدالعزيز، والفنان الكبير لطفي لبيب، واختتمت التكريمات باسم الفنان القدير سامي العدل، واسم النجم الراحل حسين الإمام.

المؤتمر الصحفي لإعلان جوائز المهرجان

وقدم المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان جوائز المهرجان الإعلامية، المغربية وفاء ميراس، والفنانة ياسمين الهواري، وفي البداية قال السيناريست سيد فؤاد: من مهرجان الأقصر ندافع عن السينما، ونكافح من أجل الخير والوعي والتنمية، ومن أفلام السينما، نعيش أعمارا فوق أعمارنا، والسينما أطول من العمر، ومن مهرجان السينما ندافع عن الإنسان، وتحية لكل الشعوب الأفريقية المحبة للسينما والخير والجمال.

أضاف: «ذهبت إلى السودان الشقيق 3 مرات، وشعرت أني متواجد في وطني، وفي ظل القتل والحرب وفرار مئات الآلاف إلى دول الجوار، أدعو الجميع للتضامن مع الشعب السوداني الشقيق».

وتابع: «كما أتحدث عن مجازر الكيان الصهيوني، ونعلن تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق».

ثم جاءت كلمة المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان فوجهت الشكر لكل من ساهم في خروج الدورة الـ13، رغم كل التحديات التي واجهتهم، موجهة الشكر لكل مديري الورش المشاركة في المهرجان، والشباب الذين تطوعوا لإدارة ورش المهرجان.

كما وجهت الشكر إلى الشركاء الرسميين، ومنهم: وزارة الثقافة والشباب والرياضة والسياحة والآثار محافظة الأقصر، والمجلس الأعلى للآثار، وجميع قيادات محافظة الأقصر.

وتابعت «الحسيني»: «سعدنا بكل الضيوف في مهرجان الأقصر، وأتمنى لكل المخرجين وصناع الأفلام، التوفيق في جميع المسابقات، وأنا سعيدة بمشتركة كل هؤلاء النجوم الشباب المشاركين في جميع فعاليات المهرجان».