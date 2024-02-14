«الأرصاد» تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة.. انخفاض الحرارة وأمطار غزيرة

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تشهدها الأنحاء كافة خلال الساعات القليلة المقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أنّ يكون هناك استمرارًا في انخفاض درجات الحرارة، ويسود طقس شديد البرودة على معظم الأنحاء، ويكون هناك صقيع على المزروعات في سيناء، وتراكم الثلوج على قمم جبال سانت كاترين.

إلى متى يستمر سقوط الأمطار الأسبوع الحالي؟

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه على مدار الـ48 ساعة المقبلة، يكون هناك اضطراب في الأحوال الجوية، إذ تشهد بعض المناطق، سيولًا غدًا، على شمال محافظة البحر الأحمر وخليج العقبة وجنوب سيناء، وتكون الأمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال الصعيد وشمال سيناء ومدن القناة، ومناطق متفرقة من القاهرة والجيزة والقليوبية وجنوب الوجه البحري، وتكون الأمطار غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية ومطروح.

سقوط أمطار غزيرة على مطروح

ويستمر سقوط الأمطار حتى يوم الجمعة، وتكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية، مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع أنّ تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومنطقة خليج السويس وسيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.