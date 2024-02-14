«تجارية القليوبية» زيارة الرئيس التركي لمصر تسهم في زيادة الاستثمارات

قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر تأتي لتعزز العلاقات المصرية التركية المشتركة، وتسهم في زيادة الاستثمارات التركية بمصر، خاصة في القطاع الصناعي، والذي يحظى باهتمام كبير ودعم من قبل الحكومة بمنحه حوافز وتيسيرات، فضلا عن توافر الأراضي الصناعية بأسعار أقل من تركيا.

تعزيز العلاقات المشتركة بين مصر وتركيا

وأكد «الفيومي»، في تصريحات اليوم، أن زيارة الرئيس التركي لمصر تدعم وتدفع التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستويات متقدمة، موضحا أن الاستثمارات التركية تنتشر في جميع أنحاء مصر وعلى كل المستويات، وأيضا في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة، مضيفاً أن السياسية تلعب دورا كبيرا في دعم التعاون الاقتصادي؛ وزيادة الاستثمارات المشتركة.

وأشار إلى أن تركيا تعلم جيدا ثقل وقوة مصر سياسيا واقتصاديا علي المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما ساهم في تواجد العديد من المشاريع الصناعية التركية الكبرى بمصر منذ فترات طويلة، كما أنها تسعى للاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومن الاتفاقيات التجارية المختلفة العربية منها والإفريقية التي وقعتها مصر، مثل اتفاقيتي أغادير والكوميسا، لتكون مصر بوابة عبور المنتجات التركية للسوق الأفريقية.

توطين صناعات جديد في مصر

وقال رئيس غرفة القليوبية، إن التواجد التركي على الأراضي المصرية من خلال إقامة المصانع في المجالات المختلفة، يسهم في نقل الصناعات والخبرات التركية إلى المناطق الصناعية المصرية، ويعمل علي توطين صناعات جديدة مما يعزز النمو الصناعي المصري.

وشدد «الفيومي»، على أن مصر وتركيا تربطهما علاقات تاريخية قوية على مدى سنوات طويلة، مشيرا إلى إن التبادل التجاري والصناعي بين البلدين يشهد نموا كبيرا، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 5,875 مليار دولار، وشهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعا ملحوظا وسجلت 2,934 مليار دولار مقارنة بحوالي 2,288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28 %، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر.

وأوضح، أن أبرز الصادرات المصرية للسوق التركي خلال عام 2023 شملت المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية.

وأشار إلى أن الواردات السلعية المصرية من تركيا سجلت انخفاضا ملموسا عام 2023 حيث بلغت 2,941 مليار دولار مقارنة بحوالي 3,573 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 17.68%، وهذه المؤشرات الإيجابية أسهمت في تراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين إلى 7 ملايين دولار عام 2023 مقارنة بنحو 1.285 مليار دولار خلال عام 2022.