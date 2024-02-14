«الصحفيين» تعلن جدول تشغيل العيادة الخارجية بالأسبوع الثالث من فبراير

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين برئاسة محمد الجارحي، جدول تشغيل العيادة الخارجية بالنقابة في التخصصات الطبية المختلفة، خلال الأسبوع الثالث من فبراير، بالتعاون مع عدد من الاستشاريين والأطباء والجهات الطبية في مختلف التخصصات، ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير مشروع علاج الصحفيين وأسرهم.

كيفية الحجز والحضور

أوضحت نقابة الصحفيين، أن الكشف مجانا وبأسبقية الحضور لكل أعضاء النقابة، وينتهي التسجيل بعد ساعة من بدء العيادة، وكشف أسر الصحفيين مجانا بكارنيه مشروع العلاج، ويشمل فقط (الزوجـ/ـة – الأبناء – الوالدين).

جدول تشغيل العيادة الخارجية

ويشمل جدول تشغيل العيادة الخارجية للأسبوع الثالث من شهر فبراير التخصصات الآتية:

د. رشا أحمد إبراهيم – إستشاري الباطنة العامة والغدد الصماء والسكر

الموعد: السبت 17 فبراير – من 10 صباحا إلى 2 ظهرا. تعمل العيادة يوم السبت (أسبوعيا) في الموعد ذاته.

د. عمرو غريب – أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان

الموعد: الأحد 18 فبراير – من 10 صباحا حتى 2 ظهرا. تعمل العيادة يوم الأحد (أسبوعياً) في الموعد ذاته.

د محمد الحناوي - إستشاري جراحات العمود الفقري وعضو الجمعية السويسرية لجراحات العمود الفقري والمدير التنفيذي لمستشفى وقاية التخصصي

الموعد: الاثنين 19 فبراير– من 10 صباحاً حتى 2 ظهراً.

د. مصطفى رجب – إستشاري باطنة وجهاز هضمي وكبد

الموعد: الثلاثاء 20 فبراير – من 10 صباحا حتى 1 ظهرا. تعمل العيادة مرتين شهريا في الموعد ذاته.

أ.د/ سناء مهران – استشاري أمراض السمع والاتزان

الموعد: الأربعاء 21 فبراير – من 1 ظهراً حتى 5 مساءً.

الخدمة المقدمة: قياس السمع بالنغمات النقية وقياس ضغط الأذن الوسطى بأحدث الأجهزة لمن هم أكثر من 6 سنوات.