الفنانة أصالة عن «سبب فرحتي»: أغنية قوامها حب وصداقة ووفاء

أعربت الفنانة أصالة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، عن سعادتها بالدويتو الغنائي «سبب فرحتي»، الذي طرحته بمشاركة أحمد سعد.

ونشرت أصالة الأغنية، معلقة: «هديتنا إليكم أنا وحمّودي، أغنية قوامها حُبّ وصداقة ووفاء، غنّيناها ونحن الاتنين أقرب أصحاب.. لكلّ حبيبين عرفوا يمشوا طريق المحبّة، يسندوا بعض يوفوا بعض يسعدوا بعض، لكلّ إنسان من أهلنا غمرنا حب، وبالأيام الصعبة كان لنا الدوا، لكلّ الأصحاب الذين خلّوا الوقت أدفى وأمتع للحياة اللي كلّ ما بيزيد امتحانها صعوبة بنسهله بالحب.. وشو في أحلى من الحب نحتفل فيه وخصوصًا لمّا نكون نحن أهله؟».

أغنية سبب فرحتي

وحقق دويتو سبب فرحتي، الذي جمع بين أحمد سعد وأصالة، وطُرح منذ ساعات، مشاهدات عالية على يوتيوب، ونال إشادات الجمهور، والأغنية من ألحان أحمد سعد وكلمات محمد شافعي وتوزيع محمد عاطف الحلو.