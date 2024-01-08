«عفويته سبب مشاكله».. أزمات تعرض لها «العندليب» مع زملائه والجمهور

على نغمات ألحانه الرومانسية العذبة ذاب المحبون عشقا، وعلى صوته القوي بالأغاني الوطنية اشتعل الحماس في عروق المواطنين، ليبقى «العندليب الأسمر» لقب وصفة وأسطورة تعيش على مر الأجيال.

شعبية واسعة لأغاني العندليب

كلمات عبد الحليم حافظ بأغانيه التي لا تزال تحظى بشعبية واسعة بين الجمهور العربي من المحيط للخليج، لم يكن لها نفس التأثير بعيدا عن استخدامها بالأغاني، وفقا للكاتبة الصحفية دارين فررغلي، كاشفة أن العندليب الراحل كان يتمتع بتلقائية جعلت من أحاديثه العادية منبعًا للعديد من المشكلات والأزمات.

أزمات ومشكلات العندليب

المشكلة الأولى للعندليب كما روتها «فرغلي» خلال حديثها بأولى حلقات برنامجها «حاجة غريبة» على «بودكاست الوطن»، هي كلمات تفوه بها على المسرح عقب خروج كوكب الشرق أم كلثوم وقبل أن يبدا في وصلته الغنائية، بعد أن أصابه الضيق من إطالة كوكب الشرق خلال فقرتها الغنائية وهو ما دفع بعض الجمهور للمغادرة قبل أن يبدأ هو غنائه، فقال عبارته الشهيرة: «مش عارف الغناء بعد أم كلثوم شرف عظيم ولا مقلب، قبل أن يعتذر لها فيما بعد».

كما أن واقعة مشابهة مع الفنان فريد الأطرش خلال حفل جمعهما لم تكن الأخيرة أيضا، بحسب الكاتبة الصحفية، حيث إنه انتقاد كلمات أغنية للفنانة وردة خلال احتفالها بألبومها الجديد بمنزلها، كانت وراء أزمة بينهم قبل أن يتجاوز الثنائي الأمر.

أزمة أخيرة بسبب كلمات «العندليب» كانت هذه المرة ضد الجمهور الذي أخذ بـ«التصفير» خلال إحدى حفلاته، وعلى الرغم من «التصفير» من أساليب الجمهور المصري بالتحية، غير أن عبد الحليم حافظ كان قد اعتبرها وسيلة اعتراض بعد إشارة أحد الصحفيين الأجانب الذي سأله عن الأمر باعتبار أن «التصفير» بالغرب يعني عدم الإعجاب والاعتراض، فاحتد «العندليب» قائلا: «أنا كمان بعرف أصفر وأزعق».