وظائف خالية في بنك القاهرة بـ5 محافظات.. اعرف شروط التقديم

أعلن بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن»، عن وظائف خالية في 5 محافظات للحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة لهم، إذ يحرص البنك على توفير العديد من فرص العمل للشباب باستمرار لمساعدتهم على بدء حياتهم العملية والحصول على مصدر دخل شهري خاص بهم.

وأوضح بنك القاهرة كل التفاصيل الخاصة بالوظائف المعلن عنها وأماكن العمل، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات العمل والشروط المطلوبة وكيفية التقديم لها، والتي جاءت كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك القاهرة

- تلقي طلبات التسهيلات من العملاء.

- إعداد جدول الزيارات الميدانية للعملاء للتعرف على احتياجاتهم التمويلية والحصول على المستندات اللازمة للتعرف على الوضع المالي للعميل وعرضه على المستوى الإشرافي الأعلى.

- إعداد ملف ائتمان العملاء في ضوء تسجيل سياسات البنك ومراجعة الحساب الخاص بالعميل.

- إعداد مذكرات الائتمان وتحليل السوق في ضوء سياسة البنك ولوائح البنك المركزي المصري ورفع توصيات التسهيلات إلى المستوى الإشرافي الأعلى من أجل تقديم الحالات إلى فريق تقييم الائتمان لقطاع صغير جدًا للعملاء الجدد أو الحاليين.

- متابعة دورية لنشاط العميل للتعرف على أي تطورات أو انحرافات قد تحدث.

- جمع مستندات ما بعد الموافقة من أجل استيفاء شروط الموافقة الائتمانية وعملية الحجز بالتنسيق مع القطاعات ذات الصلة.

- انتظام مراجعة ومتابعة الحسابات الائتمانية وتجديدها مع مراعاة شروط الائتمان لتخفيف المخاطر التشغيلية ولضمان الالتزام المستمر بإجراءات وسياسات العمل المتفق عليها.

- الرقابة الدورية على كل المستندات المطلوبة خلال دورة حياة المنشآت بما يتوافق مع دورية كل منها.

- القيام بعمليات المحفظة اليومية لحسابات العملاء تحت إشراف المستوى الإشرافي الأعلى.

- استخراج البيانات اللازمة لإعداد التقارير الدورية باستخدام تقارير نظام المعلومات الإدارية لإظهار موقف الإنجازات مقارنة بموقف العام الأول والأهداف المحددة ورفعها إلى المستوى الإشرافي الأعلى.

- تنفيذ أي مهام أخرى تتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يكلفها بها المدير المباشر.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك القاهرة

- مكان العمل يكون في المنصورة والزقازيق وبورسعيد والبحيرة والغردقة ودمنهور.

- أن يكون لديه خبرة من 3 إلى 5 سنوات في مجال قروض الأعمال الصغيرة.

- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة في التجارة وإدارة الأعمال والاقتصاد والمالية.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على دورة الائتمان.

- القدرة على إقامة العلاقات مع عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والحفاظ عليها.

- الوعي الكامل بمنتجات البنك وخدماته وسياساته وقواعده وتنظيمه.

- مهارات تحليلية ونمذجة مثبتة وفهم شامل للبيانات المالية.

- فهم ممتاز لممارسات الإقراض.

- مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين والتفاوض والتواصل.

- ذاتية القيادة وموجهة نحو النتائج مع نظرة إيجابية وتركيز واضح على الجودة العالية وأرباح الأعمال.

ويمكن للراغبين في التقديم للوظائف المطلوبة الدخول إلى للصفحة الرسمية لبنك القاهرة على موقع التوظيف لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية.