اخر فرصة للشباب.. انتهاء تلقي طلبات وظائف الحكومة 2024 خلال ساعات

قرر عدد من الجهات والهيئات الحكومية «وزارة التربية والتعليم، وخبراء وزارة العدل، ومصلحة الطب الشرعي، وهيئة البريد، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل، والهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل»، الانتهاء يوم غد الخميس من تلقي طلبات شباب الخريجين الراغبين في شغل 13 ألفا و755 وظيفة شاغرة أعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالهيئات والجهات السابقة.

طريقة التقديم لوظائف الحكومة 2024

وحدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر منشور على صفحة الجهاز الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها شباب الخريجين الراغبون في التقديم لشغل الوظائف بالجهات والهيئات الحكومية المعلنة، من خلال هذا الرابط «Https://jobs.caoa.gov.eg»، وهي 11 ألفا و114 فرصة عمل لمعلم مساعد فصل بوزارة التربية والتعليم، و900 بالهيئة القومية للبريد، و243 بمصلحة الخبراء بوزارة العدل، و10 مهندسين بالمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، و96 مهندسا بالهيئة القومية للأنفاق، و6 بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بوزارة النقل.

الشروط المطلوبة لشغل وظائف وزارة النقل 2024

وكشفت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين من الخريجين لشغل الوظائف كالتالي:

- العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم على 32 عاما.

- المؤهل: بكالوريوس الهندسة تخصص مدني.

- التقدير: ألا يقل عن جيد.

طبيعة عمل وظيفة مهندس تصميم مدني ثالث

وأشارت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لـ وزارة النقل، إلى أنّ وظيفة مهندس تصميم مدني ثالث من الوظائف التخصصية، وتقع بإدارة التصميم المدني التابعة للإدارة العامة للتصميمات، لافتة إلى أنّ الغرض من الوظيفة إعداد التصميمات والرسومات المدنية الخاصة بمشروعات الهيئة، لتحقيق مشروعات البناء واسعة النطاق، بطريقة آمنة وفي الوقت المناسب.