وظائف جديدة في جامعة أسوان.. التقديم متاح بدءا من اليوم

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية تفاصيل الوظائف المطلوبة في جامعة أسوان، والتي يبدأ التقديم إليها من اليوم وعلى مدار شهر كامل، موضحة طريقة التقدم والمستندات المطلوبة لكل وظيفة.

وظائف قيادية:-

1- مدير عام المكتبات.

2- مدير عام الحسابات والموازنة.

3- مدير عام مكتب رئيس الجامعة.

4- مدير عام الدراسات العليا والبحوث.

5- مدير عام العلاقات العلمية والثقافية.

6- مدير عام مشروعات البيئة.

7- مدير عام الشئون الطبية.

8- مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية.

9- مدير عام المدن الجامعية التغذية.

10- مدير عـام رعاية الطلاب.

طريقة التقديم لوظائف جامعة أسوان

على راغبي التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالأمانة الفنية للجنة القيادات على أن يقدم الطلب باسم رئيس الجامعة مستوفي الدمغة والمستندات المطلوبة ويسلم باليد، وتُقبل الطلبات سواء كان المتقدم من الجامعة أو من خارج الجامعة: «جامعة أسوان – الإدارة العامة للموارد البشرية – الأمانة الفنية للجنة القيادات – صحاري المبني الإداري من الساعة 9 صباحًا حتي 2 ظهرًا».

مواعيد التقديم:

يتاح التقديم من اليوم الأربعاء الموافق 14 فبراير حتى 14 مارس المقبل.