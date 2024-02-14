«تموين المنيا»: تحرير 69 محضرا في حملات رقابية على المخابز

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة بشكل مستمر، بالتعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق والتأكد من المعروضات والالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، فضلاً عن الحملات اليومية على المخابز البلدية وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.

حملات رقابية على المخابز البلدية

من جانبه أوضح أحمد خلف رئيس مركز العدوة، أن الوحدة المحلية نفذت حملات رقابية على المخابز البلدية بمجلس قروي عطف حيدر حيث أسفرت عن تحرير 25 محضرا تموينيا وتنوعت المخالفات ما بين (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا على متابعة المرور وتكثيف الحملات على جميع المنشآت التموينية وفحص شكاوى المواطنين ومراقبة الأسواق.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وفى ذات السياق، أشار محمد عبد الغنى رئيس مركز دير مواس، إلى استمرار الحملات الرقابية حيث أسفرت حملات مكبرة على المخابز البلدية عن تحرير 44 محضرا تموينيا منها 10 محاضر بمجلس قروى نزلة البدرمان، إلى جانب 34 محضرا للمخابز المخالفة بنطاق المدينة وتنوعت المخالفات ما بين (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة أدوات العجن -عدم الإعلان عن الأسعار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وعلى صعيد آخر، قامت الوحدة المحلية بقرية بني حرام مركز دير مواس، بتوزيع 500 أسطوانة غاز بالقرية، كما تم توزيع 2000 أسطوانة بوتاجاز بقرية بنى على مركز بنى مزار وذلك في إطار ضبط السوق و عدم التلاعب بالأسعار وضمان العدالة في التوزيع.