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أردوغان: عازمون على الاستمرار في التنسيق والتعاون مع مصر

كتب:

يارا أشرف
06:18 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ لقاءه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، شهد التطرق إلى موضوعات ليبيا والصومال والسودان.

أضاف "أردوغان"، في مؤتمر صحفي جمعه مع الرئيس السيسي، في قصر الاتحادية، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "أكدنا الحرص على وحدة أراضي هذه الدول وأمنها واستقرارها ونحن نحرص على عدم حدوث حرب أو عدم حالة عدم استقرار".

وتابع: "عازمون على الاستمرار في التنسيق والتعاون مع مصر، في تناول وتباحث كل هذه المسائل والقضايا العالمية، وأجدد شكري الخالص للرئيس المصري وأتمنى أن تكون هذه الزيارة وسيلة خير لبلدينا ومنطقتنا وللعالم برمته".

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