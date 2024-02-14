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عضو لجنة الأمن بالرئاسة التركية: ملف دعم غزة حيوي في لقاء القاهرة

كتب:

طارق صقر
06:35 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
الدكتور مسعود جاشن

الدكتور مسعود جاشن

عبّر الدكتور مسعود جاشن، عضو لجنة الأمن بالرئاسة التركية، عن أمنياته باستكمال خارطة الطريق بين الجانبين المصري والتركي، قائلا: «إنه عندما ننظر إلى التاريخ نجد أن الشعبين التركي والمصري لطالما كانوا إخوة، وزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة تأتي بعد سنوات».

وأضاف «جاشن»، خلال مداخلة على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المناقشات الحيوية خلال القمة المصرية التركية تتضمن ملف دعم غزة ضد إسرائيل، خاصة أن الزيارة تأتي في هذه الفترة التي يشهد فيها الشرق الأوسط توترات وحروب مما يهدد من الاستقرار والأمن، كما تبحث القمة تعزيز العلاقات الاقتصادية والشراكات المختلفة.

وأشار إلى أن القمة ستبحث الأمور المستقبلية بخصوص التعاون في الموارد، والذي سيكون أكبر بين مصر وتركيا، وستستمر في هذا الصدد من أجل مزيد من التعاون، وربما تركيا تبدأ بشراء الغاز الطبيعي من مصر.

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بقلم طارق صقر