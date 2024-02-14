«لينا شاماميان» نجمة حفل افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز في مصر

تحيى النجمة السورية لينا شاماميان حفل افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني، على أنغام موسيقى الموسيقارالكبير هشام خرما، بمصاحبة العديد من راقصي الجمباز الإيقاعي.

من برنامج الحفل مشاركة «لينا» في غناء 3 مقطوعات من توزيع و تأليف خرما، يجمع ما بين الغناء الشرقي الكلاسيكي المتفرد للينا، والتوزيع الإلكتريك شرقي المتميز لخرما.

ستنطلق بطولة كأس العالم للجمباز في القاهرة، في الفترة ما بين 15 وحتى 18 فبراير الحالي، بمشاركة 393 لاعباً من 70 دولة مختلفة.

يقام الحدث العالمي لرياضة الجمباز بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، إذ تضم البطولة هذه المرة أكبر عدد يشارك في بطولات كأس العالم، إضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية والحكام وضيوف البطولة من الاتحاد الدولي للجمباز والاتحادات القارية.

يذكر أن النجمة لينا شاماميان، هي مغنية سورية أرمنية فرنسية، حاصلة على دبلوم الغناء كلاسيكي من المعهد العالي للموسيقى في دمشق، كما درست التأليف والتوزيع الموسيقي في باريس، رصيدها 4 ألبومات وأكثر من أغنية بلغات مختلفة، عُرِفت بصوتها المخملي العاطفي وطبقات صوتها المتعددة، كما حصلت على عدة جوائز عالمية في الغناء والتأليف وكتابة الأغاني، وإحيائها لحفلات في أكبر المسارح حول العالم، عرفها المصريون بأغانيها الشامية، وأغنيتها المصرية (هنعيش و نشوف) تتر مسلسل ”إلا أنا“.