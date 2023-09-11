لينا شاماميان: والدي كان يسمع الموسيقى الأرمينية.. وأمي أحبت صوت «وردة»

قالت المطربة السورية لينا شاماميان، إنّ والدها كان يسمع موسيقى الجاز وموسيقى أرمينية وكلاسيكية أما والدتها فقد شكلت لديها الموسيقى العربية وكانت تحب المطربة وردة وكانت جدتها تحب كل الأفلام المصرية القديمة، وهو ما جعلتها تتعرض لألوان غنائية وفنية مختلفة منذ صغرها.

تسمع أغاني من ثقافات مختلفة

وأضافت «شاماميان»، خلال حوارها مع الإعلامي مصطفى عمار، مقدم برنامج «ملعب الفن»، ورئيس تحرير «الوطن»، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، أنّها طوال الوقت كانت تسمع أغاني من ثقافات مختلفة، وهو ما أثر فيها، مستطردةً: «وفي النهاية تكون لي نوع واحد خليط من كل هذه الأشياء».

وحول رأيها في الرجل المصري الذي أثار جدلا واسعا، قائلة: «كنا في بلاتفورم بسيطة وفي قعدة أصحاب، وحصل اللي حصل، أنا مدحت في الرجل المصري، كنت وقتها في ظروف صعبة، والدي تعب في السنة اللي فاتت وخضع لجراحة في مصر، وحصلت على دعم كبير من كل المحيطين بي، وشفت جدعنة كبيرة».

وغنت الفنانة، أغنية بتونس بيك للمطربة الراحلة وردة، بأسلوبها المتفرد، ما دفع الكاتب الصحفي مصطفى عمار إلى إبداء إعجابه بأدائها، وطلب منها أن تدرج أغنية للمطربة الراحلة في حفلاتها، وهو ما وافقت عليه.