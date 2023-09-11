لينا شاماميان: لا أفضل الربح السريع من الغناء.. والحياة مقدسة وبسيطة

قالت المطربة السورية لينا شاماميان، إنها عندما أصدرت أول ألبوماتها كانت صغيرة في السن، وذلك منذ 15 سنة، وحقق نجاحًا لم تتوقعها، مشيرةً إلى أنّ تسعينيات القرن الماضي شهدت الكثير من الأغاني التي أصبحت منسية، وهو ما تحاول أن تتجنبه في الأغاني التي تقدمها، إذ تعمل على أن تعيش أغانيها مع جمهورها.

لا تفضل الربح السريع

وأضافت «شاماميان»، خلال حوارها مع الإعلامي مصطفى عمار، مقدم برنامج «ملعب الفن»، ورئيس تحرير «الوطن»، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «لا أفضل الربح السريع، لكني أتمنى أن تعيش الأغاني التي أغنيها، وأتمنى أن أحكي عما نعيشه اليوم وليس الماضي فقط».

الالتزام بالتقنيات الأكاديمية من سمات فن لينا شاماميان

وتابعت «لينا»: «أحب التقنية الأكاديمية التي تنطق الحرف العربي كما هو، فقد لاحظت أن الحرف العربي بدأ يتراجع في بعض الألوان الغنائية، وفي الحياة عمومًا أتمنى أن أعيش مرتاحة وسعيدة، وأن أغني الأغاني التي أحبها، وأن أعيش مع الناس الذين أحبهم في المكان الذي أحبه، وبعد 12 سنة من الحرب في سوريا، أقول إن الحياة مقدسة، يمكننا أن نعيش ببساطة وليس من المهم أن يكون لدينا أموال طائلة وسيارات كثيرة حتى نعيش سعداء».