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رئيس مجلس الأعمال المصري التركي: التقاء العلاقات السياسية دفع كبير للاقتصاد

كتب:

طارق صقر
07:52 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
زيارة الرئيس التركي أردوغان للقاهرة

زيارة الرئيس التركي أردوغان للقاهرة

قال عادل اللمعي رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، إن العلاقات المصرية التركية متوغلة في القدم، بدليل أن مجلس الأعمال المصري التركي أنشيء عام 1993، ويشير ذلك إلى مدى متانة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

وأضاف «اللمعي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، أن الزيارة التاريخية اليوم لأردوغان، نقطة التقاء للعلاقات السياسية المصرية التركية، وتدل على دفع أكبر في العلاقات الاقتصادية.

أشار إلى أن حجم الاستثمارات المصرية التركية، يبلغ 2.5 مليار دولار على الأراضي المصرية، بعدد عمالة يتعدى 150 ألف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة،.

وأوضح «اللمعي»، أن تركيا تستورد من مصر صناعات هندسية وصناعات كيماوية، كما صدرت مصر في عام 2022 الغاز إلى تركيا، مضيفا أن الميزان التجاري بين البلدين متعادل.

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بقلم طارق صقر