إجراء عاجل من «أوقاف بني سويف» بسبب جلسة تصوير لمصممة أزياء أمام مسجد

أحال الدكتور عبدالرحمن نصار وكيل وزارة الأوقاف في محافظة بني سويف، واقعة إقدام مُصممة أزياء على إجراء جلسة تصوير أمام مسجد بشرق النيل، إلى التحقيق، وإحالة عامل المسجد إلى الشؤون القانونية.

جلسة تصوير أمام مسجد في بني سويف

وفوجئ عدد من أهالي مدينة بني سويف، بإقدام مُصممة أزياء، على إجراء جلسة تصوير، لتصميماتها من الملابس، على سلم مسجد بشرق النيل في بني سويف، واستخدام ساحته الخارجية في عرض الملابس والتقاط صور وفيديوهات ونشرها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

محضر من «أوقاف بني سويف» ضد مصممة أزياء

وقال وكيل وزارة الاوقاف ببنى سويف، في تصريحات لـ« الوطن»، إنه استدعى القائمين على المسجد لسماع أقوالهم فى الواقعة، والذين أكدوا عدم معرفتهم بمصممة الأزياء التي نشرت صورا وفيديوهات لها من أمام ساحة المسجد، حيث جرى إحالة عامل المسجد إلى التحقيق، كذلك توجيه إدارة الأوقاف بتحرير محضر ضد مُصممة الأزياء.

وكانت مصممة أزياء نشرت عبر حسابها الخاص في «إنستجرام» و«فيسبوك» صورا وفيديو، ترتدي خلاله عباءات بألوان مختلفة وحذاء قصير باللون الأسود أمام مسجد القنديل الأخضر بمنطقة 77 بشرق النيل.

مسجد القنديل الأخضر في بني سويف

ومسجد القنديل الأخضر في بني سويف أحد المساجد الكبرى، وأنشئ على مساحة 3476 مترا، وشيده أحد مهندسي محافظة بنى سويف، ويحوي المسجد مأذنتين و5 قباب.

ونشرت مصممة الأزياء بعض اللقطات من جلسة التصوير التي خضعت لها عبر حسابها الشخصي «فيسبوك»، وطالب عدد من أهالي بني سويف بحذف الفيديوهات والصور التي ظهر فيها اسم المسجد وسلالمه وساحته الخارجية.