«الأرصاد» تحذر من طقس الساعات المقبلة: رياح وأمطار وانخفاض الحرارة

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وتكون رعدية أحيانا على تلك المناطق، كما تتكاثر السحب على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة في الوقت الحالي.

أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة

وشهدت منطقة 6 أكتوبر سقوط أمطار خلال الدقائق القليلة الماضية، وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية من توقعات بسقوط أمطار على القاهرة والجيزة والقليوبية خلال الساعات القليلة المقبلة، ويصاحبها انخفاض في درجات الحرارة على المدن الجديدة والقاهرة الكبرى لتتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 8 و9 درجات مئوية.

نشاط حركة الرياح

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على كل الأنحاء، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وهناك فرص لسقوط أمطار غزيرة ورعدية يصاحبها سقوط لحبات البرد على مناطق من مطروح والبحيرة والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ وبورسعيد والدقهلية ودمياط، ونوهت الأرصاد بضرورة متابعة كافة التحديثات والنشرات التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.