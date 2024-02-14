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اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «القاهرة - أنقرة».. صفحة جديدة

كتب:

أحمد العانوسي
08:41 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «القاهرة - أنقرة».. صفحة جديدة

- «السيسى»: موقع الدولتين مركز ثقل فى المنطقة لتحقيق الاستقرار والتنمية و«أردوغان»: نتقاسم مع مصر تاريخاً يمتد ألف عام ونقدِّر رفضها تهجير الفلسطينيين

- «الحكومة»: خطة متكاملة لزيادة زراعات الذرة وفول الصويا لتوفير الأعلاف

-  «الزراعة»: 100 مليون دولار أسبوعياً تكلفة الاستيراد.. ونعمل على سد الفجوة

- «التحالف الوطنى»: دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات من معبر رفح إلى غزة

-  تشمل سيارات إسعاف وأجهزة تنفس صناعى وأغذية وأدوية

- «أبومازن» يطالب «حماس» بإنجاز صفقة الأسرى 

الصفحة الثانية

- «مصر - تركيا».. صفحة جديدة للشراكة

- «السيسى»: خطر الإرهاب والأوضاع الاقتصادية تحديات مشتركة

- «أردوغان»: نريد تعزيز علاقاتنا والارتقاء بها إلى المسار الأفضل

-  الرئيس التركى: نتقاسم مع مصر تاريخاً مشتركاً يمتد لأكثر من ألف عام.. ونسعى إلى «التعاون الاستراتيجى».. وسنبذل قصارى جهدنا لتطوير علاقاتنا فى الطاقة والسياحة والتعليم والثقافة

-  نقدِّر مصر وموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين.. ونقل الاحتلال الإسرائيلى مجازره إلى رفح الفلسطينية جنون.. وسنظل نتعاون مع «القاهرة» لإعادة إعمار قطاع غزة وتضميد الجروح

- اهتمام دولى وتركى بـ«القمة».. ووسائل الإعلام: تحول جديد فى الشرق الأوسط

-  «BBC»: «أردوغان» فى زيارة تاريخية.. و«رويترز»: المباحثات تشمل الأوضاع فى غزة.. و«Breaking BNN»: تكتب فصلاً جديداً فى العلاقات بين البلدين

الصفحة الثالثة

- اقتصاديون: توسيع التبادل التجارى والاستثمارات يعزز الشراكة

-  «البنا»: السوق التركية منفذ لصادراتنا إلى أوروبا.. وفرص واعدة للتعاون فى «السيارات والملابس».. و«غراب»: القمة بوابة نحو استثمارات ضخمة بين البلدين

- نواب وأحزاب: خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار فى المنطقة

-  «إرادة جيل»: تعكس نجاح السياسة المصرية و«الجيل»: تعود بالخير على الأمتين العربية والإسلامية

- مساعد وزير الخارجية الأسبق: التقارب المصرى - التركى اكتسب زخماً كبيراً فى الآونة الأخيرة

الصفحة الرابعة

- «السياحة».. «عمود خيمة» الاقتصاد

- «أعلى معدلات»: جذب 14.9 مليون سائح خلال عام 2023

- المستهدفات المقبلة: 18 مليار دولار إيرادات العام الجارى.. و30 مليون سائح فى 2028

-  «فلا»: المقصد السياحى المصرى قادر على جذب السائح لتفرده.. و«غنيم»: لا بد من رفع سعر برامج الزيارة لتتناسب مع جودة الخدمات المقدمة

- رئيس «المنشآت الفندقية»: مصر تمتلك 220 ألف غرفة.. ونسعى لمضاعفتها 

الصفحة الخامسة

- «بشرة خير»: 9% زيادة فى الأعداد خلال أول 19 يوماً من عام 2024

-  «عثمان»: إسبانيا فرس الرهان.. و«ثروت»: 300 دولار متوسط إنفاق السائح العربى يومياً.. والحركة الوافدة من الدول العربية ستصل ذروتها خلال الصيف

- برلمانيون: مصر حققت طفرة غير مسبوقة وتواصل تعزيز خطواتها لدعم الاقتصاد

- د. عمرو صالح يكتب: ‏مصر قادرة

- عضو «سياحة النواب»: مصر دخلت 18 سوقاً جديدة بفضل الاستراتيجية الوطنية للتطوير

الصفحة السادسة

- خالد منتصر يكتب: الحب فى القلوب لا فى الدبدوب!

- د. محمود خليل يكتب: وجع النفس.. و«المعدة»

- أميرة خواسك تكتب: هل ننتظر معجزة السماء؟

- بلال الدوى يكتب: ساعات الحسم فى «اجتماع القاهرة»

- خديجة حمودة تكتب: كلهن أميرة العسولى

الصفحة السابعة

- الأعلى فى تاريخه الزمالك يجدد عقد «شيكابالا» و«جوزيه» يدرس «الدراويش»

- المهمة بدأت رسمياً.. تقديم جهاز المنتخب بالعاصمة الإدارية.. وإصابة حازم إمام بـ«كورونا»

- «كولر» يكشف أوراقه.. الأهلى يخوض تدريبه الرئيسى على ملعب 5 يوليو بالجزائر.. والمدير الفنى يخشى الإصابات

- قيمة العقد كاملة.. «بلماضى» يرفض الرحيل عن «الخضر» بالتراضى.. ويهدد بـ«فيفا»

الصفحة الثامنة

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بقلم أحمد العانوسي