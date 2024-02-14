اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «القاهرة - أنقرة».. صفحة جديدة

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «القاهرة - أنقرة».. صفحة جديدة

- «السيسى»: موقع الدولتين مركز ثقل فى المنطقة لتحقيق الاستقرار والتنمية و«أردوغان»: نتقاسم مع مصر تاريخاً يمتد ألف عام ونقدِّر رفضها تهجير الفلسطينيين

- «الحكومة»: خطة متكاملة لزيادة زراعات الذرة وفول الصويا لتوفير الأعلاف

- «الزراعة»: 100 مليون دولار أسبوعياً تكلفة الاستيراد.. ونعمل على سد الفجوة

- «التحالف الوطنى»: دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات من معبر رفح إلى غزة

- تشمل سيارات إسعاف وأجهزة تنفس صناعى وأغذية وأدوية

- «أبومازن» يطالب «حماس» بإنجاز صفقة الأسرى

الصفحة الثانية

- «مصر - تركيا».. صفحة جديدة للشراكة

- «السيسى»: خطر الإرهاب والأوضاع الاقتصادية تحديات مشتركة

- «أردوغان»: نريد تعزيز علاقاتنا والارتقاء بها إلى المسار الأفضل

- الرئيس التركى: نتقاسم مع مصر تاريخاً مشتركاً يمتد لأكثر من ألف عام.. ونسعى إلى «التعاون الاستراتيجى».. وسنبذل قصارى جهدنا لتطوير علاقاتنا فى الطاقة والسياحة والتعليم والثقافة

- نقدِّر مصر وموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين.. ونقل الاحتلال الإسرائيلى مجازره إلى رفح الفلسطينية جنون.. وسنظل نتعاون مع «القاهرة» لإعادة إعمار قطاع غزة وتضميد الجروح

- اهتمام دولى وتركى بـ«القمة».. ووسائل الإعلام: تحول جديد فى الشرق الأوسط

- «BBC»: «أردوغان» فى زيارة تاريخية.. و«رويترز»: المباحثات تشمل الأوضاع فى غزة.. و«Breaking BNN»: تكتب فصلاً جديداً فى العلاقات بين البلدين

الصفحة الثالثة

- اقتصاديون: توسيع التبادل التجارى والاستثمارات يعزز الشراكة

- «البنا»: السوق التركية منفذ لصادراتنا إلى أوروبا.. وفرص واعدة للتعاون فى «السيارات والملابس».. و«غراب»: القمة بوابة نحو استثمارات ضخمة بين البلدين

- نواب وأحزاب: خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار فى المنطقة

- «إرادة جيل»: تعكس نجاح السياسة المصرية و«الجيل»: تعود بالخير على الأمتين العربية والإسلامية

- مساعد وزير الخارجية الأسبق: التقارب المصرى - التركى اكتسب زخماً كبيراً فى الآونة الأخيرة

الصفحة الرابعة

- «السياحة».. «عمود خيمة» الاقتصاد

- «أعلى معدلات»: جذب 14.9 مليون سائح خلال عام 2023

- المستهدفات المقبلة: 18 مليار دولار إيرادات العام الجارى.. و30 مليون سائح فى 2028

- «فلا»: المقصد السياحى المصرى قادر على جذب السائح لتفرده.. و«غنيم»: لا بد من رفع سعر برامج الزيارة لتتناسب مع جودة الخدمات المقدمة

- رئيس «المنشآت الفندقية»: مصر تمتلك 220 ألف غرفة.. ونسعى لمضاعفتها

الصفحة الخامسة

- «بشرة خير»: 9% زيادة فى الأعداد خلال أول 19 يوماً من عام 2024

- «عثمان»: إسبانيا فرس الرهان.. و«ثروت»: 300 دولار متوسط إنفاق السائح العربى يومياً.. والحركة الوافدة من الدول العربية ستصل ذروتها خلال الصيف

- برلمانيون: مصر حققت طفرة غير مسبوقة وتواصل تعزيز خطواتها لدعم الاقتصاد

- د. عمرو صالح يكتب: ‏مصر قادرة

- عضو «سياحة النواب»: مصر دخلت 18 سوقاً جديدة بفضل الاستراتيجية الوطنية للتطوير

الصفحة السادسة

- خالد منتصر يكتب: الحب فى القلوب لا فى الدبدوب!

- د. محمود خليل يكتب: وجع النفس.. و«المعدة»

- أميرة خواسك تكتب: هل ننتظر معجزة السماء؟

- بلال الدوى يكتب: ساعات الحسم فى «اجتماع القاهرة»

- خديجة حمودة تكتب: كلهن أميرة العسولى

الصفحة السابعة

- الأعلى فى تاريخه الزمالك يجدد عقد «شيكابالا» و«جوزيه» يدرس «الدراويش»

- المهمة بدأت رسمياً.. تقديم جهاز المنتخب بالعاصمة الإدارية.. وإصابة حازم إمام بـ«كورونا»

- «كولر» يكشف أوراقه.. الأهلى يخوض تدريبه الرئيسى على ملعب 5 يوليو بالجزائر.. والمدير الفنى يخشى الإصابات

- قيمة العقد كاملة.. «بلماضى» يرفض الرحيل عن «الخضر» بالتراضى.. ويهدد بـ«فيفا»

الصفحة الثامنة