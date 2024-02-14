اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «القاهرة - أنقرة».. صفحة جديدة
كتب:
أحمد العانوسي
08:41 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «القاهرة - أنقرة».. صفحة جديدة
- «السيسى»: موقع الدولتين مركز ثقل فى المنطقة لتحقيق الاستقرار والتنمية و«أردوغان»: نتقاسم مع مصر تاريخاً يمتد ألف عام ونقدِّر رفضها تهجير الفلسطينيين
- «الحكومة»: خطة متكاملة لزيادة زراعات الذرة وفول الصويا لتوفير الأعلاف
- «الزراعة»: 100 مليون دولار أسبوعياً تكلفة الاستيراد.. ونعمل على سد الفجوة
- «التحالف الوطنى»: دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات من معبر رفح إلى غزة
- تشمل سيارات إسعاف وأجهزة تنفس صناعى وأغذية وأدوية
- «أبومازن» يطالب «حماس» بإنجاز صفقة الأسرى
الصفحة الثانية
- «مصر - تركيا».. صفحة جديدة للشراكة
- «السيسى»: خطر الإرهاب والأوضاع الاقتصادية تحديات مشتركة
- «أردوغان»: نريد تعزيز علاقاتنا والارتقاء بها إلى المسار الأفضل
- الرئيس التركى: نتقاسم مع مصر تاريخاً مشتركاً يمتد لأكثر من ألف عام.. ونسعى إلى «التعاون الاستراتيجى».. وسنبذل قصارى جهدنا لتطوير علاقاتنا فى الطاقة والسياحة والتعليم والثقافة
- نقدِّر مصر وموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين.. ونقل الاحتلال الإسرائيلى مجازره إلى رفح الفلسطينية جنون.. وسنظل نتعاون مع «القاهرة» لإعادة إعمار قطاع غزة وتضميد الجروح
- اهتمام دولى وتركى بـ«القمة».. ووسائل الإعلام: تحول جديد فى الشرق الأوسط
- «BBC»: «أردوغان» فى زيارة تاريخية.. و«رويترز»: المباحثات تشمل الأوضاع فى غزة.. و«Breaking BNN»: تكتب فصلاً جديداً فى العلاقات بين البلدين
الصفحة الثالثة
- اقتصاديون: توسيع التبادل التجارى والاستثمارات يعزز الشراكة
- «البنا»: السوق التركية منفذ لصادراتنا إلى أوروبا.. وفرص واعدة للتعاون فى «السيارات والملابس».. و«غراب»: القمة بوابة نحو استثمارات ضخمة بين البلدين
- نواب وأحزاب: خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار فى المنطقة
- «إرادة جيل»: تعكس نجاح السياسة المصرية و«الجيل»: تعود بالخير على الأمتين العربية والإسلامية
- مساعد وزير الخارجية الأسبق: التقارب المصرى - التركى اكتسب زخماً كبيراً فى الآونة الأخيرة
الصفحة الرابعة
- «السياحة».. «عمود خيمة» الاقتصاد
- «أعلى معدلات»: جذب 14.9 مليون سائح خلال عام 2023
- المستهدفات المقبلة: 18 مليار دولار إيرادات العام الجارى.. و30 مليون سائح فى 2028
- «فلا»: المقصد السياحى المصرى قادر على جذب السائح لتفرده.. و«غنيم»: لا بد من رفع سعر برامج الزيارة لتتناسب مع جودة الخدمات المقدمة
- رئيس «المنشآت الفندقية»: مصر تمتلك 220 ألف غرفة.. ونسعى لمضاعفتها
الصفحة الخامسة
- «بشرة خير»: 9% زيادة فى الأعداد خلال أول 19 يوماً من عام 2024
- «عثمان»: إسبانيا فرس الرهان.. و«ثروت»: 300 دولار متوسط إنفاق السائح العربى يومياً.. والحركة الوافدة من الدول العربية ستصل ذروتها خلال الصيف
- برلمانيون: مصر حققت طفرة غير مسبوقة وتواصل تعزيز خطواتها لدعم الاقتصاد
- د. عمرو صالح يكتب: مصر قادرة
- عضو «سياحة النواب»: مصر دخلت 18 سوقاً جديدة بفضل الاستراتيجية الوطنية للتطوير
الصفحة السادسة
- خالد منتصر يكتب: الحب فى القلوب لا فى الدبدوب!
- د. محمود خليل يكتب: وجع النفس.. و«المعدة»
- أميرة خواسك تكتب: هل ننتظر معجزة السماء؟
- بلال الدوى يكتب: ساعات الحسم فى «اجتماع القاهرة»
- خديجة حمودة تكتب: كلهن أميرة العسولى
الصفحة السابعة
- الأعلى فى تاريخه الزمالك يجدد عقد «شيكابالا» و«جوزيه» يدرس «الدراويش»
- المهمة بدأت رسمياً.. تقديم جهاز المنتخب بالعاصمة الإدارية.. وإصابة حازم إمام بـ«كورونا»
- «كولر» يكشف أوراقه.. الأهلى يخوض تدريبه الرئيسى على ملعب 5 يوليو بالجزائر.. والمدير الفنى يخشى الإصابات
- قيمة العقد كاملة.. «بلماضى» يرفض الرحيل عن «الخضر» بالتراضى.. ويهدد بـ«فيفا»
الصفحة الثامنة