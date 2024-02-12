اقرأ في عدد «الوطن» غدا: مصر تتمسك بحل الدولتين ووقف إطلاق النار بفلسطين

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- مصر تتمسك بحل الدولتين ووقف إطلاق النار في فلسطين

- «مدبولى»: نواصل الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية.. وأسهمنا بـ100 ألف طن لمساندة الأشقاء في قطاع غزة

- 100 شهيد في «رفح الفلسطينية» والاحتلال يقصف المساجد.. وتجدّد العدوان على جنوب لبنان

- د. أسامة شعث: مصر أكثر الدول الداعمة للقضية الفلسطينية وموقفها راسخ

- الجوع أجبر سكان غزة على تناول أعلاف الحيوانات وما نراه لا يعبر عن 1 % من الكارثة

- دراما «المتحدة» في رمضان تُرضي كل الأذواق

- عبدالرحيم كمال يعود بالزمن في «الحشاشين».. ومغامرات جديدة لـ«مكي» في «الكبير أوي 8».. مصطفى شعبان «المعلم».. ونيللي «فراولة» الكوميديا

- 9 مسلسلات ترفع لافتة «15 حلقة فقط» 11 شركة إنتاج تحت مظلة «المتحدة»: «سينرجى» تشارك بـ5 أعمال.. و«DS+» تدعم القضية الفلسطينية بـ«مليحة»

- «السبكى»: أصبح لدينا وجهة أساسية يتعامل معها النجوم نقاد: نتوقع «ماراثون» قوياً بفضل النجوم الكبار.. وتفاؤل بعودة «الفخرانى»

- وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان

- البحث يتضمن الاستعداد القتالى فى ظل التطور التكنولوجى لوسائل الصراعات

- «النواب» يُقر حزمة «الحماية الاجتماعية».. والصرف مطلع مارس

- زيادات جديدة للمعلمين والمهن الطبية وأساتذة الجامعات

- تخفيضات 30% بمعارض «أهلاً رمضان»

- «الغرف التجارية»: انطلاق المعارض بالمحافظات فى 15 فبراير

- الكبار يتساقطون

- تخفيف الأحمال على لاعبى الأهلى و«تاو» مهدَّد بالغياب عن موقعة الجزائر

- الزمالك يضع مصير محمود علاء وأشرف روقا فى يد المدير الفنى

الصفحة الثانية

- أستاذ العلاقات الدولية الفلسطينى: مصر أكثر الدول الداعمة للقضية الفلسطينية.. وموقفها صلب لأنها قلب الأمة العربية

- د. أسامة شعث: الجوع أجبر سكان «غزة» على تناول أعلاف الحيوانات.. وما نراه على الشاشات لا يعبر عن 1% من الكارثة

- أتمنى تشكيل حكومة تكنوقراط لا تمثل الفصائل.. ولا يوجد فلسطينى فى غزة يقبل أن تحكم الحركة بمفردها.. وقدمنا العديد من الشهداء وما نعيشه الآن هو الأصعب.. وحكم «العدل الدولية» استشارى

- لا يوجد فى إسرائيل شخص واحد يقبل بالعودة إلى حدود 1967 لأن هذه الحدود لها بُعد تلمودى وآخر أمنى

-علينا القبول بالتسوية السياسية وبالحد الأدنى لإقامة دولة فلسطين على حدود «242» فالعالم لن يسمح بأكثر من ذلك

-إسرائيل تتجه إلى مزيد من التطرف و500 ألف من اليهود الأوروبيين عادوا إلى بلادهم منذ بداية الحرب على قطاع غزة

- مصر قاتلت لتعزيز الوحدة العربية والقومية.. ومنعت تصفية القضية الفلسطينية.. وموقف الأمين العام للأمم المتحدة تجاه الحرب على القطاع محترم.. وأخشى على حياته ومستقبله السياسى

- المجتمع الدولى كان يستخدم فزاعة حقوق الإنسان لخدمة مصالحه وعندما اصطدم بواقع فلسطين الصعب تجاهل تلك المبادئ.. وتصريحات حل الدولتين من الغرب غير حقيقية

- معايير حقوق الإنسان تختفى عندما نتحدث عن الانتهاكات فى غزة.. والعالم يكيل بأكثر من مكيال و«طوفان الأقصى» خلقت واقعاً جديداً وفضحت كل الأكاذيب التى سمعناها مسبقاً عن حقوق الإنسان

الصفحة الثالثة

- «مدبولى»: لدينا أكثر من 1000 شركة قطاع خاص تشارك فى مشروعات عملاقة

- رئيس الوزراء أمام «قمة الحكومات» بـ«دبى»: نركز على وتيرة نمو اقتصادى داعمة للتشغيل لتوفير نحو 8 ملايين فرصة عمل حتى 2030

- نسعى لتعزيز مساهمة الاستثمارات والصادرات فى هيكل الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 50%

- «معيط»: اقتصادنا يتمتع بمزايا تنافسية أكثر تحفيزاً للاستثمار

- وزير المالية: «الطروحات» توفر فرصاً واعدة.. والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفتح آفاقاً جاذبة للتدفّقات الاستثمارية

- 100 شهيد فى قصف رفح الفلسطينية.. و«أبوردينة» يحذّر: يجب ألا تبقى «واشنطن» رهينة للسياسات الإسرائيلية

-الرئاسة الفلسطينية: نطالب بمنع تقدّم الاحتلال نحو رفح.. و«أشتية»: إسرائيل تنفّذ خطة تدمير اقتصادى للقطاع

- مقال رأي لـ خالد منتصر، بعنوان: عيد ميلاد داروين

الصفحة الرابعة

- دراما «المتحدة» فى رمضان كاملة العدد.. ترضى كل الأذواق

- مسلسلات تاريخية واجتماعية وكوميدية وإثارة وتشويق

- المتحدة رمانة ميزان الدراما المصرية

- 11 شركة إنتاج تحت مظلة «المتحدة» فى الموسم الرمضانى

- «سينرجى» تشارك بـ5 أعمال.. و«DS+» تدعم القضية الفلسطينية بـ«مليحة».. و«السبكى»: نتوقع موسماً رمضانياً قوياً

الصفحة الخامسة

- نقاد: عودة النجوم الكبار ومسلسلات الـ15 حلقة من أهم ظواهر الموسم

- «قاسم»: أتوقع «ماراثون» قوياً.. و«خيرالله»: متفائلة بعودة «الفخرانى» وأتوقع نجاح «فراولة» و«صيد العقارب» لنيللى وغادة.. ماجدة موريس: حرص «المتحدة» على تقديم «مليحة» عن القضية الفلسطينية أمر إيجابى

الصفحة السادسة

- مقال رأي لـ أحمد رفعت، بعنوان: الحضور المصري في قمة «الحكومات»!

- مقال رأي لـ شيماء البرديني، بعنوان: «.. قبل أن تحاسبوا»

- مقال رأي لـ لينا مظلوم، بعنوان: المساس بسيادة مصر.. لو تعلمون

- مقال رأي لـ بلال الدوي، بعنوان: الأشرار و«الحرب النفسية»

- مقال رأي لـ د. محمد صلاح البدري، بعنوان: أزمات الجشع الذاتي..!

- مقال رأي لـ محمد صلاح الزهار، بعنوان: القبلة الفرنسية الأولى.. لأبوشامة!

الصفحة السابعة

- فى مهب الريح.. الزمالك يترقب مصير «علاء وروقا».. والمدافع ينفى التوقيع لـ«بيراميدز»

- عودة دورى NILE.. مواجهتان قويتان.. ولعبة كراسى المدربين مستمرة

- الكبار يتساقطون.. تخفيف الأحمال على لاعبى الأهلى.. و«تاو» مهدَّد بالغياب

- «الأفيال» من الموت للعرش

- «هالر».. الحياة هدف.. .. قصة درامية لعريس نهائى أفريقيا من المرض اللعين لمنح بلده أغلى الألقاب

- الصدفة وحدها لا تكفى.. «فايى» اللاعب المنحوس والمدرب المحظوظ الذى صنع المجد لـ«كوت ديفوار»

الصفحة الثامنة

- بدل التورتة.. «خالد» طبخ أكلته المفضلة ووزعها يوم عيد ميلاده

- الأطفال يصنعون «خطوط الموضة».. كورسات خياطة لتنمية مواهب الصغار

- ملكة التنورة.. «رضوى» تتحدى «داون» بالرقصة الصوفية

- «جوى» صائدة ألقاب «الشطرنج»: سر تفوقى فى المدرسة