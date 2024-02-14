كاتب صحفي: الرأي المصري التركي متطابق في الرفض التام للممارسات الإسرائيلية

قال محمد صلاح الزهار، الكاتب الصحفي، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمصر، تمت في إطار التوافق المصري لعودة العلاقات بين البلدين بعد فترة طويلة من القطيعة، مشيرا إلى أن أردوغان قبل أن يصل إلى القاهرة، قال إنه سيبحث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

زيارة الرئيس التركي أردوغان لمصر

وأضاف، «الزهار» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية مارينا المصري، أن الرأي المصري التركي متطابق فيما يتعلق بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية، وهناك تناغم فيما يتعلق بالرؤية تجاه الصراع والتوصل لحل الدولتين، مؤكدا أنه عند الوصول لحل القضية الفلسطينية، ستؤدي بالتأكيد إلى تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط.

الرؤية المصرية التركية تسعى لتشخيص حالة الأزمة الفلسطينية

وتابع، أن الرؤية المصرية التركية تسعى لتشخيص حالة الأزمة الفلسطينية، مع رفضها التام للممارسات الإسرائيلية، لافتا أن التوافق بين الدولتين، سيكون نقطة تأثير قوية على الكيان الصهيوني بشكل مباشر، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعتبر الراعي الرئيسي لإسرائيل بشكل غير مباشر.

وأكمل: «في إطار المباحثات اليوم سيكون هناك ضغوط، لتجنيب المنطقة المزيد من التوتر، حيث نشاهد أن الحكومة الإسرائيلية حاليا تحاول أن توجه أي تطورات في أماكن أخرى، ونرى ذلك في التصعيد على الجبهة اللبنانية وهذا يتفق مع أن رئيس الوزراء الأمريكي نتنياهو يزيد من عمر الصراع العسكري».