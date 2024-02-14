غادة رجب تطرح أغنية «هو ليه» (فيديو)

أعلنت الفنانة غادة رجب عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح أغنيتها الجديدة هو ليه، عبر قناتها على «يوتيوب»، احتفالا بعيد الحب.

ونشرت غادة رجب الأغنية وعلقت عليها قائلة: «دلوقتي تقدروا تسمعوا أغنيه هو ليه على قناة صولو اف ام على يوتيوب وجميع المنصات».

آخر أعمال غادة رجب

طرحت المطربة غادة رجب في فبراير الماضي العام الماضي، أغنية «كل الحب ده» احتفالا بعيد الحب، بالتعاون مع شركة مزيكا، عبر قناة الشركة بموقع الفيديوهات يوتيوب، وعبر المنصات السمعية والإلكترونية، الأغنية كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع محمد عاطف الحلو.