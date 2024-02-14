روبي تطرح أغنيتها الجديدة «لو يرجع» على يوتيوب (فيديو)

أعلنت المطربة روبي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح أغنيتها الجديدة «لو يرجع»، وذلك عبر قناتها على موقع «يوتيوب».

ونشرت روبي الأغنية، معلقة: «اسمعوا أغنيتي لو يرجع دلوقتي على قناتي على يوتيوب، وكل منصات الموسيقى».

بوستر أغنية «لو يرجع»

وطرحت روبي، منذ أيام، البوستر الدعائي لأغنية «لو يرجع»، عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهي من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع ومكس وماستر هشام البنا، وتوزيع رقمي فيرال ويڤ.

وكانت روبي طرحت مؤخرا أغنية «3 ساعات متواصلة»، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وهي من توزيع توما، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، وتصدرت محركات البحث علي جوجل كما تصدرت التريند.