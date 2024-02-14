أول تعليق لمنى زكي على الفوز بجائزة أفضل ممثلة من مهرجان الأقصر للسينما

حرصت الفنانة مني زكي، على توجيه الشكر لـ إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بعد حصولها خلال حفل الختام، الذى أقيم منذ قليل، على أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «رحلة 404».

مني زكي تعلق على فوزها بجائزة أفضل ممثلة

ونشرت منى زكي بوستر فوزها بجائزة أفضل ممثلة، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت: «ممتنة جدا لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية على منحي جائزة أفضل ممثلة عن دوري في فيلم (رحلة 404)، شرفتوني باختياركم ليا».

وأضافت: «سعيدة كمان بفوز المخرج هاني خليفة بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عن نفس الفيلم.. يستحقها عن جدارة طبعا.. والحقيقة الجوائز دي مش لينا بس لكن لكل فريق عمل الفيلم أمام الكاميرا وخلفها، اللي كان جهدهم لا يقل عن أي حد فينا.. فشكرا ليكم جميعا».

فيلم رحلة 404

فيلم رحلة 404 بطولة منى زكي بالاشتراك مع محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، حسن العدل، سماء إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، عارفة عبد الرسول، نورا شعيشع، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.