خبير سياحي: الاكتشافات المصرية الحديثة ساهمت في زيادة السياحة الإسبانية

قال محمد عثمان، الخبير السياحي، إن الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر وأسوان شهدت معدلات جيدة واهتمام كبير وبالأخص اهتمام الروس بالسياحة الثقافية والترفيهية في مصر، موضحا أن الاكتشافات المصرية الحديثة ساهمت في زيادة رغبة شركات السياحة الإسبانية بتنظيم المزيد من الرحلات إلى مصر.

الطيران العارض التي تقوم به الدول المصدرة للسياحة

وأضاف الخبير السياحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح »، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنه مع زيادة الغرف الفندقية في مصر، والمراكب السياحية لم يعد من الممكن الطيران المنتظم الذي يشمل 4 رحلات من كل دولة خلال كل أسبوع يغطي كل هذه الغرف المتاحة، فمن هنا ولد مصطلح الشارتر، وهو الطيران العارض التي تقوم به الدول المصدرة للسياحة مثل إسبانيا وألمانيا وفرنسا، موضحا أن هذا الطيران يتميز بتحديد مسار الرحلة من جهة السائح على المحافظة التي يرغب الانضمام إليها بشكل مباشر فمثلا دولة روسيا طيرانها لمحافظة الغردقة أو شرم الشيخ مباشرة.

دور المعارض الخاصة للآثار المصرية في جذب السياحة لمصر

وأشار إلى أن ميزة طيران الشارتر يضم عددا كبيرا جدا من الطائرات، وسعره أقل من الطيران المنتظم، وبالإضافة إلى اختيار مسار الرحلة المحافظة المتجه إليها مباشرة، مشيرا إلى أهمية دور المعارض الخاصة للآثار المصرية في جذب السياحة لمصر.