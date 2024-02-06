عضو غرفة شركات السياحة: المشاركة المصرية بمعرض الفيتور كانت متميزة

أكد إبراهيم العارف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أهمية مشاركة مصر في المعارض السياحية الخارجية في الآونة الأخيرة، مشيدا بالمشاركة المصرية في المعرض الدولي للسياحة والسفر FITUR 2024 في دورته الـ44 في إسبانيا وفعاليات النسخة الـ12 من معرض جدة الدولي للسياحة والسفر بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

المشاركة المصرية في معرض الفيتور كانت متميزة جدا

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة خلال لقاء مع برنامج «المجلة السياحية» بقناة «النيل للأخبار» أن المشاركة المصرية في معرض الفيتور كانت متميزة جدا هذا العام حيث وصلت مساحة الجناح المصري إلى 340 مترا، وشارك فيه نحو 40 مشاركا وعارضا تمايزوا بين نحو 18 شركة سياحة و20 فندقا بجانب شركتي طيران، وأثنى العارف على مشاركة شركة مصر للطيران مواصلة مشاركتها المتميزة في دورات المعرض المتوالية ما يؤشر الى عودة قوة ومكانة مصر للطيران في سوق الطيران.

معرض فيتور يعد من أهم المعارض السياحية في العالم

وتوقع عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أن تؤدي هذه المشاركة المصرية القوية في معرضين الفيتور وجدة إلى نتائج إيجابية على قطاع السياحة سواء على مستوى أعداد السائحين أو نوعية السائح، مشيرا إلى أن معرض فيتور من أهم المعارض السياحية في العالم حيث يعد ثالث أهم معرض سياحي بعد WTM لندن وITB برلين.

مصر استقبلت نحو 3.6 مليون سائح خلال الربع الأخير من العام 2023

وكشف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أن مصر استقبلت نحو 3.6 مليون سائح خلال الربع الأخير من العام 2023 معتبرا إياه رقما جيدا جدا، حيث كان من المتوقع أن يتضاعف خلال شهر 10 و11 و12 حال استمرار الهدوء والاستقرار الأوضاع الإقليمية ولكن مع اندلاع الحرب في غزة تأثرت كثيرا جهود تحقيق هذا المستهدف.

انحسار لتأثير حرب غزة على السياحة المصرية

وأكد أن هذا الرقم مؤشر على استعادة مسار تعافي التوافد السياحي على مصر من انعكاسات كورونا والحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن العام الجديد شهد مؤشرا على إدراك سائح السوق المصري بأن أحداث غزة بعيدة عن المناطق السياحية والمواقع الأثرية المصرية وبالتالي بدأ في العودة نحو مصر من جديد، ما أدى إلى انحسار تأثير الحرب على غزة على السياحة المصرية حيث ساهمت الحفلات التي أقامتها وزارة السياحة في شهري أكتوبر ونوفمبر في طمأنة السائح الأجنبي والذي بدوره بعث برسالة إلى السوق العالمي بأمن السوق السياحي المصري.