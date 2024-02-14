«المرصد المصري»: توافق مصري تركي حول دعم سيادة الصومال على أراضيه

أكد محمد مرعي، مدير المرصد المصري، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر تأتي في توقيت حرج تمر به المنطقة بأكملها، حيث تشتعل كثير من البؤر بالأزمات، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والعداون الإسرائيلي على قطاع غزة.

توافق مصري تركي على رفض العدوان الإسرائيلي

وأوضح «مرعي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أن هناك توافقا بين مصر وتركيا في رفض استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، منوهًا بأن هذه الزيارة تأتي في توقيت حرج نتج عن أزمة غزة، والتوترات في منطقة البحر الأحمر، والهجمات الأمريكية والبريطانية على الحوثيين في اليمن.

توافق مصري تركي في دعم سيادة الصومال الكاملة

وشدد «مرعي» على أن هناك توافق مصري تركي في دعم سيادة الصومال الكاملة على أراضيه، وكذلك ما يتعلق بالصراع الدائر الآن في السودان، حيث تتشارك القاهرة وأنقرة نفس الرؤى في ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة السودان، موضحًا أن التنسيق بين مصر وتركيا يخفف من حدة صراعات الشرق الأوسط، ويمكن البناء على هذه المواقف مستقبلاً.