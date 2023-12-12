مدير المرصد المصري يشيد بدور «الوطنية للانتخابات»: اتبعت أفضل السبل

أشاد محمد مرعي، مدير المرصد المصري، والمشرف على وحدة الدراسات الإعلامية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بأداء الهيئة الوطنية للانتخابات في الانتخابات الرئاسية 2024، موضحا أن الهيئة اتبعت أفضل السبل التكنولوجية الأمر الذي مكن الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر في مختلف أنحاء الجمهورية.

نجاح العملية الانتخابية

وقال محمد مرعي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الهيئة نجحت في أداء كل مهامها، واصفاً الأداء بـ«الاحترافي»، موضحاً أن هدفها الأساسي كان تيسير عملية التصويت وضمان توافر المتطلبات اللوجستية كل لنجاح العملية الانتخابية.

ونوه مرعي، إلى أن موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الإلكتروني أصبح مرجعاً لكل مواطن مصري حتى يتثنى له التعرف على أي تفاصيل متعلقة بالعملية الانتخابية منه، فضلاً عن توفير الهيئة لوسائل اتصال سهلة لمعرفة اللجنة الانتخابية أو إرسال أي شكاوى.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكد مدير المرصد المصري، أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على التواصل عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع جميع اللجان الانتخابية والوقوف على سير العملية الانتخابية، الأمر الذي يؤكد دور في توفير بيئة جيدة تُسهل الانتخابات.

وأشار إلى أنها عمليت على ميكنة آليات تقديم المنظمات الوسائل الإعلامية لتغطية الانتخابات، الأمر الذي أشاد به الكثير، موضحاً أن نجحت في خروج السباق الانتخابي على أفضل وجه، ونجحت في إدارته وتلافت أي شوائب.